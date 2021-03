„Lady’s Night“, „Kiss“ oder „Fresh“? Beim ersten Zweibrücker Live-Stream-Wunschkonzert am 20. März mit der Soulfamily die Zuhörer gefragt. Es singen die Zweibrückerin Silke Hauck und der Mannheim Isaac Rossevelt („The Voice of Germany “ 2013). Aus einer Liste von 30 Songs kann ausgewählt werden.

Mit der Band The Soulfamily gibt es am Samstag 20. März, 19 Uhr, den zweiten Livestream aus dem Herzogsaal beim Kultur-Neustart in Zweibrücken unter zweibruecken.de/live. Das Konzert ist kostenlos. Der saarländische Schlagzeuger Elmar Federkeil wird mit seiner Band ein Programm mit Songs aus Soul, Funk und R & B spielen. Dazu hat eine erstklassige Besetzung gefunden mit der Zweibrücker Sängerin Silke Hauck und dem Sänger Isaac Roosevelt (er sang 2017 beim Zweibrücker Stadtfest). Am Bass steht der in Zweibrücken aufgewachsene Musiker Andrew Lauer „The Bullet“.

Für den Livestream haben sich der Zweibrücker Kulturamtsleiter Thilo Huble und Elmar Federkeil etwas Besonderes überlegt: Aus einen Repertoire von 30 Titeln kann sich jeder Zuschauer vorab maximal 15 Songs wünschen. Die 15 meistgewünschten Hits werden am Samstag gespielt.

Die Songliste findet Sie hier, auf der Facebookseite der Stadt Zweibrücken und der Facebookseite DIE RHEINPFALZ Zweibrücken. Abstimmen kann man bei Facebook und per Mail an redzwe@rheinpfalz.de bis Donnerstag, 18. März, 18 Uhr.

1. Abracadabra (Steve Miller Band)

2. I Am Outta Love (Anastacia)

3. Penny Lover (Lionel Richie)

4. If I Ain’t Got You (Alicia Keys)

5. Soul Man (The Blues Brothers)

6. Valerie (Amy Winehouse)

7. Lady (Modjo)

8. Ladies Night (Kool & the Gang)

9. Please Don“t Stop the Music (Rihanna)

10. Kiss (Prince)

11. No Roots (Alice Merton)

12. Fresh (Kool & the Gang)

13. Step by Step (Whitney Houston)

14. Don't Stop the Music (Lionel Richie)

15. Ain’t Nobody (Chaka Khan)

16. Brickhouse (The Commodores)

17. Lady Marmelade (Labelle)

18. All Night Long (Lionel Richie)

19. We Are Family (Sister Sledge)

20. Purple Rain (Prince)

21. Simply the Best (Tina Turner)

22. Get Down on It (Kool & the Gang)

23. What“s Goin On (Marvin Gaye)

24. Just the Way You Are (Billy Joel)

25. Ride Like the Wind (Christopher Cross)

26. Papa Was a Rolling Stone (Temptations

27. Shape of You (Ed Sheeran)

28. Uptown Funk (Bruno Mars)