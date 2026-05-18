Ein Talent der Wassersportfreunde Zweibrücken hat sich für die deutschen Jahrgangsmeisterschaften qualifiziert.

Drei Schwimmer der Wassersportfreunde (Wsf) Zweibrücken) standen am Wochenende beim 61. internationalen Schwimmfest im hessischen Darmstadt auf den Startblöcken. Das gemeinsame Ziel von Leonie Gieser, Amélie Gieser und Anja Braun: Tickets für die deutschen Jahrgangsmeisterschaften vom 9. bis 13. Juni in Berlin zu ergattern. Die Gieser-Schwestern und Anja Braun gingen in den Vorläufen insgesamt zwölfmal an den Start und qualifizierten sich für insgesamt acht B-Finals. In den Vorläufen erreichten die drei Wsf-Schwimmerinnen zweimal Bronze, dreimal Silber, einmal Gold und sechs Platzierungen in den Top Ten.

Leonie Gieser startete in Darmstadt in vier Vorläufen, über 50 Meter Brust schlug sie auf Rang fünf in 37,63 Sekunden an. Am Samstag trat die Pirmasenserin noch über 200 Meter Brust an, wurde Zweite in 2:51,90 Minuten und sicherte sich die Qualifikation fürs B-Finale. Das war am Nachmittag dann für sie der Höhepunkt des Wettkampfs. In neuer Bestzeit von 2:49,45 Minuten schlug sie nicht nur als Erste an, sondern sicherte sich hier auch ihr Ticket für die DJM in Berlin – ein schöner Erfolg für die 14-jährige Schwimmerin. Am Sonntagmorgen belegte sie noch über 50 Meter Schmetterling (31,85 Sekunden) Rang fünf, über 100 Meter Brust schlug sie erneut als Erste an (1:20,35 min) und holte einen Platz fürs B-Finale. In den Finals am Nachmittag gewann sie dann auf der Bruststrecke und wurde Dritte auf der Schmetterlingsstrecke.

Zweimal im Finale

Amélie Gieser startete über 200 Meter Rücken sowie über 100 Meter, 200 Meter und 400 Meter Freistil. Bei allen Starts schaffte sie neue persönliche Bestzeiten und zwei Qualifikationen (200 Meter Rücken und 200 Meter Freistil). In den Finals steigerte Gieser ihre erst am Morgen erzielten Bestzeiten dann nochmals. In den Vorläufen gewann sie zusätzlich zwei Silbermedaillen und eine Bronzemedaille.

Die Dritte im Wsf-Bunde, Anja Braun, ging in Darmstadt über 50, 100 und 200 Meter Rücken sowie 50 Meter Freistil an den Start. Im Vorlauf über 200 Meter Rücken erreichte sie den dritten Platz. In ihrer Hauptlage Rücken qualifizierte sie sich für alle B-Finals. In den Endläufen wurde sie Dritte über 200 Meter Rücken und jeweils Sechste über 50 Meter und 100 Meter Rücken.

Jetzt geht’s nach Stuttgart

Wassersportfreunde-Trainer Thomas Schappe war zufrieden mit dem Abschneiden seiner drei Schwimmerinnen, besonders stolz machte ihn das DJM-Ticket von Leonie Gieser. Am kommenden Wochenende geht es dann mit einem größeren Zweibrücker Team zu den süddeutschen Meisterschaften nach Stuttgart. Auch hier besteht noch mal die Möglichkeit, sich für die deutschen Jahrgangsmeisterschaften Mitte Juni in Berlin zu qualifizieren.