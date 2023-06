Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vor zwei Jahren trat Marold Wosnitza sein Amt als Oberbürgermeister an. Die Arbeit macht ihm so viel Spaß, dass er schon heute in Aussicht stellt, für eine zweite Amtszeit zu kandidieren.

Wenn das neue Jahr zu Ende ist, dann werden auf dem Parkbrauerei-Gelände neue Gebäude stehen, im kleinen Neubaugebiet am Himmelsberg werden Rohbauten in die Höhe wachsen und an der Stadtautobahn