Schuld an der verspäteten Zustellung etlicher Halbjahreszeugnisse Zweibrücker Schulen ist die Post. Das teilte Oberbürgermeister Marold Wosnitza am Mittwoch in der Sitzung des Stadtrates mit. Die Post habe ihm versichert, dass der Fehler auf ihrer Seite liege. Wie mehrfach berichtet, wurden die Zeugnisse in diesem Jahr per Post verschickt. Schulen und Stadt erklärten stets, die Briefe rechtzeitig abgegeben zu haben – spätestens bis zum Mittwoch vergangener Woche. Dennoch hatten einige Schüler erst diesen Mittwoch ihr Zeugnis im Briefkasten – abgestempelt mit dem Datum von Dienstag.