Die Impfkampagne läuft noch immer nicht. Auch in dieser Woche übertraf in der Zweibrücker Kante die Nachfrage das Angebot.

Bei der Sonderimpfaktion am Sonntag im kleinen Riedelberg standen die Impfwilligen bei Wind, Wetter und Dunkelheit auf der Straße. Die Schlange reichte „fast bis Frankreich“, wie ein Wartender scherzte. Am Montag in Zweibrücken das gleiche Bild: Eine lange Schlange am Impfzentrum am Busbahnhof. Gut zwei Stunden dauerte es, bis man seine Spritze hatte. Einige berichteten, wer früh da war, habe sogar vier Stunden warten müssen. Gestern wieder: Die Schlange vorm Impfzentrum reichte ums Gebäude herum, fast bis zum Parkhaus.

Die Leute frieren sich den Hintern ab

Wegen der hohen Inzidenz drängt die Politik die Menschen mit allen Mitteln, sich gegen Corona impfen zu lassen, ob zum ersten, zweiten oder dritten Mal. Aber bisher hat die Politik es nicht geschafft, dafür zu sorgen, dass jeder Impfwillige dann auch rasch seine Spritze bekommt, ohne sich im Freien sozusagen den Hintern abzufrieren.

Oberbürgermeister Marold Wosnitza hat nun – spät, aber immerhin – die einzig richtige Entscheidung getroffen: Das Zweibrücker Impfzentrum ist ab Dienstag an jedem Werktag außer samstags geöffnet. Wosnitza mag zuweilen genervt oder eine Spur zu lässig wirken, aber wenn’s drauf ankommt, dann ist er hellwach und beweist Führungsstärke.