Direkt vor dem Rathaus, auf dem Herzogplatz, schickte am Samstagmorgen, 11. Juni, Zweibrückens Oberbürgermeister Marold Wosnitza den Sportler Jerome Gauthier als ersten Starter von der Rampe. Der Kanadier nahm auf der dritten Etappe der Saarland Trofeo, einem viertägigen A-Junioren-Rennen durch den Bliesgau, das 14 Kilometer lange Einzelzeitfahren in Richtung Niederauerbach, an der Deponie entlang und über die Fachhochschule zurück in Angriff. „Wir hatten uns extra für das Einzelzeitfahren mit Start und Ziel hier statt für eine normale Etappe entschieden, weil man da länger was von den Fahrern sieht“, sagte OB Wosnitza. „Es ist nicht selbstverständlich, dass wir eine so hochklassige Sportveranstaltung in unsere Stadt bekommen. Das ist schon ein tolles Ereignis, auch in der Außendarstellung für Zweibrücken“, meinte Wosnitza weiter zur Rundfahrt mit 17 Nationalteams. Das Einzelzeitfahren der 124 Fahren gewann der Brite Joshua Tarling in 18:29,08 Minuten vor dem Luxemburger Mathieu Kockelmann und dem dem Norweger Jørgen Nordhagen.