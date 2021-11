Es war im Frühsommer 1998, als sich Thomas Brunner in der Redaktion vorstellte und für die RHEINPFALZ schreiben wollte. Nichts Ungewöhnliches. Ungewöhnlich war da eher, was er zuvor gemacht hatte. Da war er Landschaftsgärtner bei der Gewobau. Gelernt hatte er das Botanische Jahre zuvor bei einem Gartenbaubetrieb in Wallhalben. Anfängliche Zweifel, ob er auch Buchstaben aussäen konnte, aus denen ein schöner Text sprießte, zerstreute er schon bald. Und wie! Das Schreiben lag ihm im Blut. Das bewies er gleich bei einem seiner ersten Artikel über das Zweibrücker Stadtfest, bei dem er sprachlich brillierte. Ob da der Nebenmann mit der Wurst überall seinen Senf dazu gab oder Halbstarke sich mit ersten Lungenzügen abquälten – Thomas Brunner beobachtete das Geschehen sehr detailliert.

Er berichtete am Wochenende ebenso kenntnisreich von den Fußballplätzen der Region wie auch über Kulturveranstaltungen, hatte bald seine eigene satirische Kolumne – Brunners Querschüsse – in der er monatlich humorig auf das Geschehen in der Stadt zurückblickte. Häufig auch in Reimform. Und er belieferte die Südwestredaktion mit Witzen für die Rubrik „Heit schunn gelacht“.

Ein cooler Spruch, aber nie ein böses Wort

Thomas Brunner war bekannt in der Stadt. Und beliebt, weil er stets menschlich agierte, ihm oft ein cooler Spruch, aber nie ein böses Wort über die Lippen kam. Man schätzte ihn deshalb sehr. Und er war stets sehr aufmerksam. Mitte Dezember 2020 beschlossen wir aus gesundheitlichen Gründen, täglich spazieren zu gehen. Auf unserer Laufstrecke durch die Allee und den Guldenweg bemerkte er immer zuerst die zwitschernden Vögel in den Ästen, die Halsbandsittiche, den Fischreiher am Ufer des Schwarzbachs, eine der drei Nilgansfamilien am Bleicherbach. Er liebte Tiere.

Er bemerkte auch die Seniorin mit dem Rollator, die gerade aus dem Sparkassengebäude kam. Und da meinte er: „Komm, die überfallen wir jetzt!“ Schnellen Schritts war er sogleich auf Höhe der Dame, ich – zunächst etwas erschrocken über sein Ansinnen – noch ein gutes Stück dahinter. Als sich die Seniorin zu ihm drehte, lächelte sie. So lernte ich seine Mutter kennen. Sein Humor war eben besonders, nie platt und laut, nie verletzend, aber immer ins Schwarze treffend.

Tiermotive und düstere Bilder

Thomas Brunner war sehr belesen, gebildet und nicht nur ein Wortkünstler. Er zeichnete auch. Vorwiegend mit Bleistift. Zeichnen wurde zu seiner großen Leidenschaft. Tiermotive hatten es ihm angetan, aber auch düstere Bilder, die seinen dunklen Gedanken entsprangen. Seine Bilder präsentierte er vorwiegend in Schaufenstern von Zweibrücker Geschäften, aber auch im Badeparadies und in einer Homburger Galerie. Das Malen trieb ihn bis zuletzt an.

Nach schwerer Krankheit ist Thomas Brunner in der Nacht zum Montag im Hospiz in Pirmasens verstorben. Er wurde 58 Jahre alt. Er hätte die beiden Zahlen lieber vertauscht.