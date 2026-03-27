Videoschnitt, Podcast, Lasercutter: Die Mediabrücke zieht in den ersten Monaten 500 Besucher an. Ein Angebot kommt allerdings gar nicht gut an.

„Unsere Erwartungen wurden nicht nur erfüllt, sie wurden übertroffen“, freut sich Joachim Wadle. Er ist als Mitarbeiter der Medienanstalt Rheinland-Pfalz für die Mediabrücke zuständig und betreut den Offenen Kanal. Als die Mediabrücke im Dezember 2025 ihre Pforten in der Zweibrücker Fußgängerzone öffnete, sei das Hauptziel gewesen: „Sichtbarer zu werden und zu zeigen, was wir tun“, erklärt Wadle. Seit der Öffnung seien rund 500 Menschen jeglichen Alters und aus allen möglichen Gesellschaftsschichten in den Räumen zu Besuch gewesen, berichtet er. Diese wollten sich entweder über das Angebot informieren oder haben an Veranstaltungen teilgenommen.

44 Veranstaltungen haben in den vergangenen vier Monaten in der Mediabrücke stattgefunden wie Workshops zu Lasercutter, Videoschnitt, 3D-Druck und Podcasts oder auch Vorträge über die elektronische Patientenakte oder Cybergrooming. Letzteres bezeichnet die gezielte Kontaktaufnahme Erwachsener mit Minderjährigen im Internet mit der Absicht, sie sexuell zu missbrauchen. 170 Menschen haben laut Wadle an den Veranstaltungen teilgenommen.

Workshops zu Videoschnitt und Podcasts am beliebtesten

Bei den Workshops seien diese selbst produktiv geworden: „Irgendwas nahmen sie danach immer mit nach Hause, sei es ein selbstbedrucktes T-Shirt oder eine Tasche oder ein gravierter Kugelschreiber oder Schlüsselanhänger.“ Ziel sei schließlich, den Teilnehmern Wissen zu vermitteln und sie anzuregen, selbst kreativ zu werden. „Danach können sie unsere Geräte auch gerne mal für einzelne eigene Projekte nutzen.“

Die Workshops zu Videoschnitt und Podcasts seien am gefragtesten gewesen. Die fünf Veranstaltungen zum Videoschnitt hätten 33 Menschen besucht, die zwei Podcast-Workshops zählten zusammen 16 Teilnehmer.

Niemand will Fernsehsendung machen

Auch die offene Sprechstunde zum Umgang mit Smartphones für Senioren jeden zweiten Mittwoch finde regen Zuspruch. „Mittlerweile haben wir sogar Stammkunden“ sagt Wadle. Die Termine der Sprechstunden stehen auf einem Passantenstopper vor der Tür der Mediabrücke, auf der Homepage unter mediabrücke.de und im Veranstaltungskalender der Stadt.

Nicht alle Angebote in der Mediabrücke wurden angenommen. Zu dem offenen Redaktionstreff für Bürger, die als Team eine Sendung für den Offenen Kanal produzieren möchten, sei niemand gekommen, berichtet Wadle. Daher sei dieses Projekt vorerst auf Eis gelegt worden.

Vereine können Sitzungen streamen

Das Angebot richtet sich auch nach den Besuchern. Weil es öfter gewünscht worden sei, soll es im Sommer Vorträge über die Vorteile und die Gefahren Künstlicher Intelligenz geben, darüber, wie man Fake News erkennt, und über Urheberrechte in den sozialen Medien.

Wer möchte, könne die Mediabrücke auch selbst für Info-Veranstaltungen nutzen wie beispielsweise RHEINPFALZ-Fotograf Jo Steinmetz, der im Sommer dort einen Kurs zu digitaler Fotografie anbietet. „Wir möchten mehr Kooperationspartner in unseren Räumen“, sagt Wadle. So könnten auch Sportvereine dort ihre Sitzungen abhalten, wenn sie dabei Video- und Tontechnik brauchen – zum Beispiel, um die Veranstaltung zu streamen.