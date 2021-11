Ein Stück Zweibrücken ist auf Spotify. In dem Song „Ich könnt ja, wenn ich wollte“ streifen Ängste und innere Dämonen durch die Textzeilen wie Schatten. Geschrieben hat das Lied Elias Gärtner. Er verrät, was das Lied mit weinenden Männern zu tun hat.

Im Sommer hielt Achim Bißbort seinen Songwriting-Workshop ab. Der trägt jetzt Früchte: Das erste Lied, das dort entstand, wurde am Freitag unter dem Label Bonnipop veröffentlicht. Aber was ist das für ein Lied? Der Zweibrücker Elias Gärtner hat darin Gefühle verarbeitet. Wenn ihn Gedanken nicht mehr loslassen, nutzt er das Schreiben als Ventil und kann so damit abschließen.

Er möchte so auch anderen helfen, die in ähnlichen Situationen sind. „Ich glaube, mit der Thematik fühlen sich viele konfrontiert. Diese Ohnmacht, die einem die Gesellschaft mitgibt, diesen Druck, den man von außen bekommt durch Pflichten, durch prekäre Lebenslagen – ich möchte den Leuten das Gefühl geben, dass sie da nicht alleine sind.“ Solche Themen würden in der Gesellschaft eher tabuisiert. „Wenn ich mich jetzt angucke als Mann – da wird eine gewisse Stärke und Männlichkeit erwartet. Ich glaube, die Gesellschaft braucht einen Wandel“, sagt Gärtner. Deswegen sollte es jedem Jungen oder Mann erlaubt sein, Gefühle zu zeigen.

Andere bestärken

Ihm ist bewusst, dass „vielleicht nicht gerade viele Leute das Lied hören“ – in erster Linie macht er es für sich selbst. Für ihn ist es der Versuch, einen Platz in der Welt zu finden. Wenn er andere bestärken kann, ist das für ihn ein toller Nebeneffekt. Deshalb wünscht er sich, dass die Hörer des Songs „in sich gehen und über das eigene Leben nachdenken.“

Er hat ein gutes Gefühl dabei, das Lied zu veröffentlichen. Nicht zuletzt wegen der tollen Teamarbeit, die sich im Jugendcafé Bonni’s im Dietrich-Bonhoeffer-Haus ergeben hat. Projektleiter Achim Bißbort, der als Pädagoge bei der evangelischen Kirche arbeitet, hat mit Elias Gärtner und den anderen Workshop-Teilnehmern mit viel Energie am Lied gefeilt.

Den Song zweimal aufgenommen

Den Text brachte Elias so gut wie fertig mit – Josh Schreiner, der auch am Songwriting-Workshop teilnahm, legte eine Akkordfolge drunter. Dieses Wissen hatte Bißbort zuvor im Workshop vermittelt. So entstand nach und nach die Melodie. Gemeinsam haben sie es aufgenommen, was sogar zweimal passieren musste – die Aufnahmedatei war kurz vor der Veröffentlichung verschwunden, Gärtner musste noch mal ans Mikro. „Nach und nach haben wir mehr Instrumente dazu geholt“, erklärt Bißbort. Er selbst hat Bass und Gitarre eingespielt, Tom Schneider ein Gitarrensolo, Marie-Claire Henschke sorgte für die Background Vocals. Als der Song stand, ging es an die Produktion im Dietrich-Bonhoeffer-Haus. Bißbort hat dort ein kleines Tonstudio eingerichtet. Nachdem alle Tonspuren abgemischt waren, sorgte ein Musikvertriebsdienst dafür, dass der Song auf den Musikplattformen erscheint. Im Song stecken etwa 30 Stunden Arbeit, schätzt Bißbort. Zeit zum Reifen brauchte er mehrere Monate.

Der Bogen spannt sich über die akustische bis zur bildlichen Kunst: Louiza Hilgert, die bis zum Sommer ein FSJ im Jugendcafé machte, hat das Cover des Songs gestaltet. Das kann sich sehen lassen.

Auftritt bei Radio Salü

Gärtner hat einen Wunsch: „Ich möchte nicht, dass ich da in 30 Jahren drauf gucke, und denke: ,Was hast du da gemacht?’ Dass es nicht wie so ein metaphorisches Arschgeweih ist, was ich in zehn Jahren bereue.“

Am Freitag spielten Gärtner mit Bißbort, Henschke, Tom Schneider, Joschka Schmidt und Nicci Appiah ihr musikalisches Baby sogar komplett live – in Saarbrücken bei der Pressekonferenz zur Spendenaktion „Sternenregen“ von Radio Salü. Auf der Homepage kann man sich alles im Nachgang ansehen. „Ich bin froh, dass ich das vor Menschen spielen kann“, sagt Gärtner.

Weitere Songs geplant

Der Song entstand, weil viele Hand in Hand daran gearbeitet haben. Jeder hat was dazu beigetragen – „das Gemeinschaftsgefühl und die Atmosphäre waren toll“, meint Bißbort. Künftig sollen neue Songs im Bonni’s entstehen. „Ich hoffe, dass es für Jugendliche, die Ideen haben, auch eine Chance ist“, so Gärtner. Die Botschaft dahinter ist deutlich: Gemeinschaftlich können tolle Dinge entstehen.

Das Lied

„Ich könnt ja, wenn ich wollte“ ist unter dem Label Bonnipop auf Spotify hören.