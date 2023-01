Frohes neues Jahr! Kurz vorm Jahreswechsel haben wir uns in der Fußgängerzone umgehört, worauf sich die Leute im neuen Jahr freuen und was sie sich von 2023 erhoffen.

„Ich erhoffe mir vor allem Gesundheit“, sagt die Zweibrückerin Elke Ziegler. Gleichzeitig freut sie sich auf die Einschulung ihres Enkels. Die kann durch die mittlerweile wieder stark gelockerten Corona-Richtlinien wieder im großen Familienkreis gefeiert werden. Apropos Corona: Ziegler hofft, dass die ganze Pandemie in 2023 endlich vollkommen ihr Ende findet. Und auch in Sachen Ukraine-Krieg hofft die Zweibrückerin auf eine Entspannung der Lage.

Für Yalcim Janzen geht es dieses Jahr in den Urlaub an den Gardasee. Es ist das erste Mal, dass er dorthin fährt. „Normalerweise fahre ich überall hin“, berichtet er. Die Corona-Pandemie hat die Urlaube des Zweibrückers in den vergangenen Jahren stark eingeschränkt. „Dafür waren wir viel in Deutschland unterwegs“, erzählt er. Und Janzen bestätigt, dass es auch hierzulande viele schöne Ecken gibt. „Der Königssee“, nennt er als Beispiel.

Kevin Hafner freut sich auch auf einen Urlaub, im Sommer geht es nach Österreich. „Ich würde mich auch freuen, wenn das Jahr so gut weitergeht, wie das Letzte aufgehört hat“, ergänzt der Zweibrücker. Wichtig ist Hafner zudem Gesundheit.

Mit Hafner nach Österreich fährt Denise Kirschthaler. „Ich wüsche mir auch Gesundheit und Frieden auf der Welt“, sagt sie auch mit Blick auf den aktuellen Ukraine-Krieg. Und da ist dann noch das Konzert von Mark Forster, auf das Kirschthaler hinfiebert. Der Gig im Kaiserslauterer Betze-Stadion wurde bereits verlegt, nun soll er in 2023 endlich stattfinden.

Fasnachtsfan Alexandra Dufour aus Dellfeld schaut mit großen Augen auf die anstehende Faschingszeit. Vor ewigen Zeiten, so sagt es Dufour, war sie sogar Faschingsprinzessin. Durch die Pandemie hat das närrische Treiben in und um Zweibrücken stark gelitten, nun, da die Pandemie allmählich ein Ende findet, ist die Vorfreude umso größer. „Ich habe mittlerweile auch den Verein gewechselt, bin jetzt beim Karnevalsverein Zweibrücken“, ergänzt die Dellfelderin. Ein Urlaub ist bei den Dufours hingegen nicht geplant. „Wir brauchen eine neue Heizung, das steht im Vordergrund. Wir haben noch eine ganz alte Ölheizung, die muss ausgetauscht werden“.

Für Jan-Patrick Buchheit aus Knopp steht in 2023 der vielleicht wichtigste Tag im Leben an: Er geht heiraten. Genauer gesagt in Serbien, wie Buchheit erzählt. Rund 250 Gäste sind geladen, bis zur Trauung hofft Buchheit, dass die Vorbereitungen nach Plan laufen. Gleichzeitig muss er noch etwas abnehmen, kommentiert er. „Ich hab ein Bäuchlein bekommen – ein Verletzungsbäuchlein“, sagt der Fußballer.