In St. Ingbert hat eine neue Woolworth-Filiale eröffnet. Sie gehört zum gleichen Bezirk wie die künftige Filiale in Zweibrücken. Wann geht es dort los?

Mit 1100 Quadratmetern ist die neue Woolworth-Filiale in St. Ingbert zwar etwas kleiner als die geplante Filiale im ehemaligen Zweibrücker City-Outlet, es gibt allerdings viele Überschneidungen. Das sagt Felix Decker, Bezirksleiter bei Woolworth, im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Die angebotenen Warengruppen werden identisch sein. Der größte Unterschied laut Decker: In Zweibrücken wird Woolworth mehrere Stockwerke belegen, in St. Ingbert dagegen nur eines.

Ein Datum, wann der Betrieb im ehemaligen City-Outlet starten soll, kann Decker noch nicht nennen. Während des Umbaus könne es immer wieder neue Hürden geben, durch die sich die Eröffnung verschiebe. Der Bezirksleiter zeigt sich aber zuversichtlich, dass Woolworth noch in diesem Jahr in Zweibrücken eröffnen wird – bestenfalls bereits im Herbst, um das Weihnachtsgeschäft vollständig mitnehmen zu können. Decker sagt: „Ich vermute schon, dass es spätestens Oktober wird. Vielleicht schaffen wir es aber auch früher.“

In St. Ingbert Tradition, in Zweibrücken ein Neuling

Noch etwas unterscheidet die Filiale in St. Ingbert von der geplanten Niederlassung in Zweibrücken. In der saarländischen Kommune gibt es Woolworth schon lange: „Ich kann gar keine genaue Jahreszahl nennen, das war aber noch im vergangenen Jahrhundert. Damals waren wir sogar noch viergeschossig mit eigener Kantine und Cafeteria im Untergeschoss.“ Woolworth sei in St. Ingbert eine feste Adresse. „Die Kunden kennen uns, gerade die ältere Generation.“ In Zweibrücken dagegen wird die Kaufhauskette ein Neuling sein. Wer bislang in einem Woolworth einkaufen wollte, musste mindestens nach Pirmasens fahren.

Zweibrücker Mietvertrag für mindestens zehn Jahre

Woolworth befindet sich bundesweit derzeit auf Expansionskurs. Aktuell betreibt die Kaufhauskette gut 700 Filialen, langfristig ist eine Ausweitung auf bis zu 1500 Standorte geplant. Verkauft werden vor allem Haushalts-, Geschenk- und Elektroartikel, Dekoration, Drogeriewaren sowie Textilien.

1879 gründete der Geschäftsmann Frank Winfield Woolworth in den USA die nach ihm benannte Marke. Eine deutsche Tochtergesellschaft existiert seit 1926. Nachdem Woolworth – zwischenzeitlich das größte Kaufhausunternehmen der Welt – 1997 infolge einer Insolvenz seine letzten Kaufhäuser in den USA geschlossen hatte, wurde die deutsche Tochter nach mehreren Neugründungen und Turbulenzen im Mai 2010 mit 158 Kaufhäusern von der Dortmunder H.H. Holding übernommen und ab Juli 2010 erneut als Woolworth GmbH gegründet. Seitdem befindet sich das Unternehmen wieder auf stetigem Wachstums- und Expansionskurs in deutschen Innenstädten.

Der Mietvertrag für die Immobilie im ehemaligen City-Outlet, die der Gewobau gehört, ist zunächst auf zehn Jahre festgeschrieben – mit der Option auf drei Verlängerungen um jeweils fünf Jahre. Die Zweibrücker Filiale soll einer der größten Woolworth-Standorte Deutschlands werden.