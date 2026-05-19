Helmut Kreiners Leben ist mit dem Evangelischen Krankenhaus untrennbar verbunden. Er half mit beim Bau, war 30 Jahre dort beschäftigt und dabei, als es für immer schloss.

Seine Frau hat er dort kennengelernt, seine Kinder sind in dem Haus geboren, zudem war er 30 Jahre im technischen Dienst beschäftigt und 15 Jahre davon auch der Brandschutzbeauftragte des Hauses. Helmut Kreiner hat eine intensive Beziehung zum Evangelischen Krankenhaus. „Ich wollte eigentlich in dem Haus in Rente gehen“, berichtet er im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Er habe sogar schon ein Metermaß in seinem Büro gehabt, an dem er jeden Monat einen Zentimeter abschneiden konnte – bis zum Ruhestand. Es kam anders …

Vor zehn Jahren, am 30. September 2016, schloss das Krankenhaus in der Oberen Himmelsbergstraße für immer seine Pforten. „Am letzten Tag waren wir dann noch mal in der Cafeteria was trinken und sind dann nach Hause“, erinnert sich der heute 67-Jährige nicht ohne Wehmut. Sechs Monate später war dann der letzte Arbeitstag für Helmut Kreiner gekommen. Nach 31 Jahren und zwei Monaten war für den Leiter der Haustechnik Schluss im Evangelischen Krankenhaus, dort, wo der gelernte Elektromeister 1986 seinen Dienst aufgenommen hatte.

Er lernte seine Frau im Krankenhaus kennen

Dabei begann seine Beziehung zum Haus bereits rund zehn Jahre vorher. Für die Baustelle des Evangelischen Krankenhauses legte der junge Helmut Kreiner Mitte der 1970er Jahre den elektrischen Anschluss. „Ich war damit quasi bei der Geburt des Hauses mit dabei“, berichtet er augenzwinkernd. Der Beginn einer lebenslangen Verbindung.

Kurz nach seinem offiziellen Eintritt in den Dienst des Hauses 1986 lernte Kreiner dort seine Frau kennen; die drei gemeinsamen Kinder sind im Kreißsaal des Evangelischen Krankenhauses zur Welt gekommen. Ab 2008 leitete Kreiner die Technik-Abteilung des Hauses, in dem er auch das ein oder andere Mal als Patient zur Behandlung war – was in gewisser Weise auch für das Haus spricht. „Ich kannte das Haus in- und auswendig.“ Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Haus, von der Technik über die medizinischen Abteilungen bis hin zur Verwaltung und den anderen Bereichen hätten gut miteinander harmoniert, eine „homogene Masse“ gebildet, wie es Kreiner ausdrückt. „Wir haben gut zusammen geschafft.“

Und der Technik-Experte kannte nicht nur die Räume des Gebäudes, sondern wirklich so gut wie jeden Menschen im Haus. Ab 2001 war er der Brandschutzbeauftragte im Haus – und damit einmal pro Jahr, durch die Unterweisungen, mit allen Angestellten im Haus in Kontakt. Zu einigen pflegt er heute noch, zehn Jahre nach dem Aus, Kontakt – von den alltäglichen Begegnungen mit Ehemaligen ganz abgesehen. In einigen Arztpraxen, aber auch an der Uni-Klinik in Homburg begegneten ihm immer wieder ehemalige Angestellte des Landesvereins für Innere Mission, des Trägervereins des Evangelischen Krankenhauses. Er hält kurz inne. „Wir waren eine große Familie.“ Das sagten ganz viele der alten Kolleginnen und Kollegen. „Weil es so war.“

Heute fährt er ungern am Haus vorbei

Als die Tage des Krankenhauses gezählt waren, hat er sich auch ein Erinnerungsstück mitgenommen: einen feuerroten, gusseisernen Brandmelder. Standesgemäß, sozusagen, für den Beauftragten für den Brandschutz des Gebäudes. Heute kann er nicht mehr so ohne Weiteres am Haus vorbeifahren. „Ich scheue mich davor“, gibt Kreiner zu. Zu eng waren seine Bande zu Haus und Personal. Zweimal war er noch im Gebäude drin, zur Behandlung bei einem Arzt. Wenn er das Haus betritt, fange es „innerlich bei ihm an zu kribbeln“.

Ob es noch mal aufgeht? Anderweitig genutzt wird? Kreiner schüttelt entschieden den Kopf. Der Aufwand einer Sanierung sei zu groß. Kurz nach dem Ende des Klinikbetriebs, da hätte sich mit Sicherheit noch eine anderweitige Nutzung finden lassen, Kreiner spricht von einem Altenheim. Dafür seien die Räume ideal gewesen. „Eine Sanierung wäre möglich gewesen. Heute ist das Haus tot“, fällt seine ernüchternde Bilanz aus.

„Heute ist das Haus tot“

Trotz des Wehmuts, der in Kreiners Worten mitschwingt, zieht er eine positive Bilanz. „Es war eine schöne Zeit; ich möchte sie nicht missen.“ Freundschaften seien dort geknüpft und gepflegt worden. Gemeinsam habe man an Problemen gefeilt und Lösungen gefunden. „Wie gesagt: Ich wollte dort in Rente gehen.“ Sechs Jahre und zwei Monate haben Helmut Kreiner dafür gefehlt.

Die Serie

Vor zehn Jahren, im September 2016, schloss das Evangelische Krankenhaus in Zweibrücken für immer. Die RHEINPFALZ hat mit Ex-Mitarbeitern der Klinik gesprochen. Wie war es, damals im Evangelischen zu arbeiten? Wie haben die Mitarbeiter die Monate vor der Schließung erlebt? Wie geht es für sie weiter? Welche Zukunft sehen sie für ihr Evangelisches? Die bisher erschienenen Teile finden Sie hier.