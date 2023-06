Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Trotz einer mäßigen Leistung in der Defensive gewann der EHC Zweibrücken sein erstes Viertelfinalspiel in den Regionalliga-Play-offs gegen die „Mad Dogs“. Gelingt im Rückspiel am Samstagabend in Mannheim ebenfalls ein Sieg, hätten die Südwestpfälzer das Halbfinale erreicht. Mithelfen soll ein gerade erst verpflichteter Verteidiger mit reichlich Oberliga-Erfahrung.

Personell sieht es in der Defensive des Eishockey-Regionalligisten EHC Zweibrücken schon länger schlecht aus. Kapitän Stephen Brüstle, Marcel Ehrhardt und