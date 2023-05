Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Kultur zu Hause: „Ich habe viel klassische Musik gehört in der Zeit“, berichtet Wolfgang Emanuel über seine Kulturerfahrungen in den Coronawochen. „Ich habe CDs einfach mal laufen lassen“, fährt der 57-Jährige fort und fängt an aufzuzählen. „Messen habe ich gehört. Die h-Moll-Messe von Bach. Also solche Dinge, zu denen man in der Regel im Alltag gar nicht mehr kommt.“

Eine Lieblingseinspielung hat Emanuel nicht. „Was ich aber sehr gerne höre, das sind die großen Messen von Mozart. Ich habe ein CD-Dreierpack,