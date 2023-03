Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Region spielt die Band Wolf Prayer aus Martinshöhe selten. Am 1. April hat das Trio in Neunkirchen einen dieser raren Auftritte. Es ist ein Appetitmacher aufs neue Album.

Wie das neue Album heißt, darf Wolf-Prayer-Frontmann Jan Sprengard noch nicht verraten. Auch nicht, wie das Cover aussehen wird. Aber, dass es als CD-Version und „natürlich auch als Vinyl“