In der Ixheimer Lappstraße wurden in der Nacht zum Montag zwischen 0 und 5 Uhr ein Wohnwagen und ein Auto gestohlen. Die unbekannten Täter stahlen einen weißen Wohnwagen der Marke Hobby, der am Straßenrand mit gesicherter Kupplung und ausgefahrenen Stützen abgestellt war. Die weiße Lackierung des Wohnwagens ist zwischen den Fenstern mit einem breiten grauen Band farblich auffällig abgesetzt. Der Wohnwagen ist etwa 30 000 Euro wert. In derselben Nacht in derselben Straße wurde etwa 100 Meter vom ersten Tatort entfernt ein weißer Peugeot Boxer mit Anhängerkupplung im Wert von rund 50 000 Euro gestohlen. Ob der Wohnwagen mit dem Peugeot abtransportiert wurde, wird noch ermittelt. Auch untersucht die Polizei einen möglichen Zusammenhang der Diebstähle in der Lappstraße mit einem versuchten Wohnwagendiebstahl am Sonntagabend auf dem Flugplatz. An dem in der Lappstraße gestohlenen Peugeot wurde eine Scheibe eingeschlagen, wie anhand der Spurenlage zu erkennen war. Dies dürfte mit entsprechendem Lärm einhergegangen sein, so die Polizei. Sie sucht Zeugen, die in der Nacht zum Montag in der Lappstraße etwas Verdächtiges gesehen oder gehört haben: Telefon 06332/9760 oder E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de.