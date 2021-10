Im Blieskasteler Ortsteil Altheim haben Unbekannte in der Nacht auf Dienstag, 5. Oktober, einen neuwertigen weißen Wohnwagen der Marke Bürstner mit Homburger Nummernschild gestohlen. Wie die Polizei meldet, war der Wohnwagen mit einem Deichselschloss gesichert. Geparkt war er auf einer Freifläche an der Niedhammerstraße. Der Schaden werde auf etwa 15.000 Euro beziffert.

Und an der Hölschberghalle in Blieskastel-Aßweiler wurden am Wochenende eine Fensterscheibe eingeworfen, eine massive Bank weggerückt und diverser Unrat zurückgelassen. Dort betrage der Sachschaden an der Verglasung etwa 500 Euro.