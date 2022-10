Schaden von 16.000 Euro entstand am Mittwoch in Bechhofen, wo ein Wohnwagen brannte. Ein Auto konnte die Feuerwehr retten. Möglicherweise wurde der Brand absichtlich gelegt.

Am Mittwoch gegen 6.30 Uhr hörte der Hausbesitzer mehrere laute Knallgeräusche aus der Garage, die 20 Meter vom Haus in der Eichelscheider Straße entfernt steht. Er sah, dass der hinter der Garage abgestellte Wohnwagen in Flammen stand. Das Auto in der Garage konnte die Feuerwehr noch herausfahren, es wurde aber ebenfalls beschädigt. Laut Polizei lag hinter der Garage unter einer Überdachung Sperrmüll, der aus unbekannter Ursache in Brand geraten war und auf Wohnwagen und Garage übergriff. Die Polizei ermittelt auch wegen Brandstiftung: „Da das zuvor geschlossene Garagentor halboffen stand und auch eine Schranktür im Innern geöffnet war, könnte sich vor Brandausbruch eine unbefugte Person im Bereich der Garage aufgehalten haben.“ Die Polizei bittet um Hinweise, die sie unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de entgegen nimmt.

Die Feuerwehr war mit 25 Feuerwehrleuten und vier Fahrzeugen vor Ort. Der Einsatz dauerte eine Stunde. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Schadenshöhe beträgt nach ersten Schätzungen 16.000 Euro.