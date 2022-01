Nach einem Überfall auf einen Obdachlosen in der Neunkircher Innenstadt sucht die Polizei jetzt dringend nach einem wichtigen Zeugen. Konkret geht es um einen Busfahrer, der am Steuer seines Dienstfahrzeugs den Vorfall in der Nacht vom 18. auf 19. November beobachtet haben soll. Damals sei ein wohnungsloser 51-Jähriger kurz nach Mitternacht nahe der Sparkassenfiliale am Oberen Markt von zwei jüngeren Männern attackiert worden. Dem Mann wurden Lebensmittel geraubt, nachdem er mit den beiden Unbekannten in Streit geraten sei. Jetzt habe die Polizei Hinweise auf einen Tatzeugen – jenen Busfahrer, den sie nun bittet, sich unter Telefon 06821/2030 bei den Ermittlern zu melden.