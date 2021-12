Am Samstag kam es zwischen 12.30 und 12.45 Uhr zu einem vollendeten und einem versuchten Einbruch in einem Mehrfamilienhaus am Mannlichplatz. An einer Wohnungstür wurden nur Hebelspuren festgestellt. An einer anderen Wohnung wurde tatsächlich die Tür aufgehebelt, und Räume wurden durchsucht, allerdings ohne dass etwas mitgenommen wurde. An den beiden Wohnungstüren entstand ein Schaden in jeweils dreistelliger Höhe. Möglicherweise wurde der Täter oder wurden die Täter bei der Tat gestört. Das teilt die Polizei mit, die um Hinweise bittet unter Telefon 06332/9760 oder E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de.