In Saarbrücken hat ein Wohnungsbrand in der Straße Torhaus in der Nacht zum Ersten Weihnachtstag eine Familie obdachlos gemacht. Die Anwohner bemerkten das Feuer im Dachgeschoss und retteten sich ins Freie. Die Feuerwehr bekämpfte gegen 3 Uhr morgens im Dachgeschoss den ausgedehnten Zimmerbrand. Eine Matratze und Teile des Inventars standen in Flammen. Starker Rauch verqualmte das Haus. Die sieben Bewohner wurden von Sanitätern betreut; nach Polizeiangaben kamen zwei Leichtverletzte ins Krankenhaus. Während des Einsatzes wurde auch das direkt angebaute Nachbarhaus mit sechs Bewohnern evakuiert. Die stark verrußte Brandwohnung ist vorerst unbewohnbar.