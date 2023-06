Von Patrick Göbel

Am Montagnachmittag stand eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Saarbrücker Straße in Saarbrücken-Dudweiler in Flammen. Die Bewohner retteten sich nach draußen, verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr löschte das Feuer, die Wohnung ist nun unbewohnbar. Der 25-jährige Bewohner kam bei Verwandten unter. Der Schaden wird auf mindestens 60.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei nimmt die Ermittlungen auf.