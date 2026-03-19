Nach einem Unfall in der Zweibrücker Hofenfelsstraße musste ein Mercedes-Benz Sprinter am Mittwochnachmittag abgeschleppt werden – und die Polizei sucht den Verursacher, der sich mit seinem Wohnmobil entfernt hat. Gegen 13.10 Uhr wartetet der Sprinter nach Polizeiangaben an der Einmündung zur Bauwerkerstraße, als das Wohnmobil ihn streifte. Dessen Fahrer hielt nicht an, sondern setzte seine Fahrt in Richtung Niederauerbach fort. Der Schaden am Sprinter wird auf etwa 6000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise unter 0631 36915399 oder per E-Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de.