In der Nacht zum Mittwoch ist ein Wohnmobil ausgebrannt. Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung, wie sie am Mittwoch mitteilte. Nach ersten Schätzungen habe das Feuer einen Schaden von 40.000 Euro verursacht. Laut Polizei konnte die Feuerwehr den Brand löschen, das Wohnmobil der Marke Fiat, das in der Spieser Landstraße in St. Ingbert stand, wurde jedoch völlig zerstört. Die Ursache für den Brand ist noch unklar, so die Polizei. Die Beamten haben die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894 1090 zu melden.