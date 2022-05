Nach dem Brand eines Hauses in der Hinteren Ixheimer Straße vor zwei Wochen steht die Brandursache noch nicht fest. Polizei und Staatsanwaltschaft bitten weiter um Hinweise von Zeugen. Bei dem Feuer am 14. Mai kurz nach Mitternacht war ein Schaden von 400.000 Euro entstanden. Die Polizei berichtet nun von „umfangreichen Ermittlungen, an und um die Gebäude und die Autos herum“, die die Kriminalpolizei Pirmasens übernommen hat: „Der Brandort wurde mit einem Brandsachverständigen sowie mittels eines Brandmittelspürhundes begutachtet. Es konnten weitere Spuren bei der Begehung fest- und sichergestellt werden, die zur Zeit der kriminaltechnischen Untersuchung unterzogen werden.“ Sie schreibt aber auch: Bis zur Auswertung dieser Spuren „können noch keine validen Aussagen hinsichtlich der Ursache gemacht werden“.

Da die Brandursache noch nicht feststeht, werden Zeugen oder Hinweisgeber immer noch gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332 976-0 oder mit der Kriminalpolizei Pirmasens unter 06331 520-0 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.