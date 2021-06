Im Bexbacher Stadtteil Frankenholz hat in der Nacht auf Mittwoch, 16. Juni, ein Wohnhaus gebrannt. Als die Feuerwehr an Ort und Stelle eintraf, hatten sich bereits alle Bewohner ins Freie gerettet. Somit befand sich um diese Zeit niemand mehr im Gebäude. Zwei Trupps der Löschbezirke Frankenholz und Höchen brachten den Brand unter Kontrolle. Eine Person musste vom Rettungsdienst betreut und in ein Krankenhaus gebracht werden. Im Einsatz waren die Löschbezirke Frankenholz, Bexbach-Mitte, Oberbexbach, Höchen und die Feuerwehr Waldmohr mit der Drehleiter sowie der Rettungsdienst. Auch Notarzt und Polizei waren vor Ort.