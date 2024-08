Ein Wohnhaus im Bexbacher Stadtteil Höchen brannte am Dienstagabend lichterloh. Aus bislang unbekannter Ursache kam es gegen 20:53 Uhr zu einem Brand auf dem Balkon einer Wohnung im ersten Obergeschoss. Nach Angaben der Polizei versuchten die Bewohner zunächst, selbst das Feuer zu löschen. Die Flammen breiteten sich aber zu schnell aus, sodass sie die Feuerwehr alarmierten und die Bewohner selbstständig ihre Wohnung verließen. Zu diesem Zeitpunkt stand die Wohnung bereits in Vollbrand. Wie die Polizei mitteilt, erlitten drei Personen eine Rauchgasvergiftung und wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Feuerwehr konnte das Ausbreiten der Flammen auf benachbarte Wohnhäuser verhindern. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen. Die genaue Schadenshöhe ist noch unklar. Drei Bewohner wurden laut Bericht der Polizei leicht verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser verbracht werden.