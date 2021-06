Eine brennende Fußmatte beschäftigte am Sonntagmorgen Polizei und über 30 Feuerwehrleute in Zweibrücken. Sie mussten 26 Bewohner des Hauses in der Sauerbruchstraße 66 evakuieren. Die Straße liegt unterhalb der Kanadasiedlung.

Die Matte aus Bast und Gummi lag vor einer Wohnungstür und war gegen 8 Uhr in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Zwei Polizisten, die als Erste am Einsatzort waren, wurden vorsorglich im Krankenhaus untersucht, da sie Rauchgas eingeatmet hatten. Sie konnten ihren Dienst aber fortsetzten. In einer ersten Schätzung ging die Polizei von 2000 Euro Sachschaden am Türrahmen und im Hausflur aus. Allerdings hat die Pirmasenser Kriminalpolizei weitere Ermittlungen zur Schadenshöhe und zur Brandursache aufgenommen.

Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montagnachmittag in einer weiteren, gemeinsamen Erklärung mit. Die Polizei geht davon aus, dass jemand die Matte angezündet hat, und sucht nun Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/520-0 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de entgegen.