Zweibrücker Kinder, die aus bestimmten Gründen nicht bei den Eltern wohnen können, werden in Pirmasens untergebracht. Wann kommt die Zweibrücker Wohngruppe?

Das Projekt hätte im Jahr 2023 angegangen werden sollen, doch derzeit stockt es: ein Neubau des Nardinihauses Pirmasens in Zweibrücken, zwischen Steinhauser-, Oberer Himmelsberg- und Quebecstraße. In das Gebäude soll auch eine Wohngruppe einziehen, die es derzeit in Zweibrücken nicht gibt. Das Nardinihaus will das Bauprojekt zusammen mit der Zweibrücker Gewobau umsetzen. Deren Geschäftsführer Jörg Eschmann sagte jetzt auf Anfrage, dass die Kostenfrage noch im Raum stehe beziehungsweise wie die Stadt Zweibrücken und das Nardinihaus die Kosten aufteilen.

Das Nardinihaus mit Wohngruppe in Pirmasens. Archivfoto: Seebald

„Wir sind da noch bei den Kalkulationen“, erklärt Eschmann. Auch müsse man schauen, ob man das Projekt mit einem Generalunternehmer umsetzt. Die Gewobau lasse sich ein verbindliches Angebot machen. Bis Mitte des Jahres werde man Bescheid wissen, ob das Gebäude verwirklicht wird und wenn ja, wie.

Räume müssten modernisiert werden

Das gemeinnützige Nardinihaus Pirmasens betreut derzeit in einer Turnhalle mit Nebenräumen plus drei angemieteten Wohnungen in der Zweibrücker Canadasiedlung Kinder und Jugendliche in Tagesgruppen. Laut Jörg Eschmann sind diese Räume aber alt, verbrauchen zu viel Energie und müssten modernisiert werden, was sich bei der Bausubstanz aber nicht mehr rentiere. Deshalb wolle man mit dem Nardinihaus einen Neubau errichten, unterhalb des Nettomarkts, von der Steinhauser Straße aus gesehen. Dort sollen dann die Tagesangebote und die Wohngruppe Platz finden.

Das Nardinihaus Pirmasens will mit dem Projekt in Zweibrücken zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Die Tagesbetreuung bekäme moderne Räume und bis zu neun Kinder und Jugendliche könnten in einer Wohngruppe untergebracht werden – vorausgesetzt, die Gewobau baut das Gebäude und das Nardinihaus zieht dort als langfristiger Mieter ein. Für betroffene Zweibrücker Kinder und Jugendliche hätte die Wohngruppe vor Ort unter anderem den Vorteil, dass sie nicht die Schule wechseln müssen.