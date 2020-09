Im Oktober sollen die ersten Bewohner einziehen im Baugebiet „Plateau Fasaneriewald“ an der Spitze des Fasaneriebergs.

Das sagte auf Anfrage Jochen Urig von Bank 1 Saar Immobilien, die die Wohnungen vermarktet. „Die Bauten sind fast fertig, gearbeitet wird nur noch an letzten Details“, so Urig am Freitag. Von den knapp 50 Eigentumswohnungen in den vier Neubauten – einer fünfstöckig, drei vierstöckig – seien fast alle verkauft, nur noch fünf seien zu haben. Die von Investor Andreas Buch veranschlagte Bauzeit sei eingehalten worden, so Urig. Der Stadtrat hatte den Bebauungsplan im April 2017 mehrheitlich beschlossen. Eine Interessengemeinschaft aus rund 80 Anwohnern, die ihre Wohnqualität gefährdet sahen, konnte sich nicht durchsetzen und die Neubauten verhindern.