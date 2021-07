Schwer am Kopf verletzt, wurde eine 71-jährige Frau in einem Gebüsch an den „Rodener Wiesen“ im saarländischen Saarlouis-Steinrausch aufgefunden. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus. Wie die Saarlouiser Polizei am 22. Juli meldete, hat sich der Vorfall bereits am späten Mittwochabend voriger Woche, 14. Juli, gegen 22 Uhr zugetragen. Die schweren Kopfverletzungen rühren demnach vermutlich von einer Gewalteinwirkung mithilfe eines Gegenstandes her. Die Frau musste umgehend ins Klinikum auf dem Saarbrücker Winterberg eingeliefert werden. Der Kriminaldienst der Polizeiinspektion Saarlouis bittet die Bevölkerung um Hinweise unter der Telefonnummer 06831/9010.