Die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land will am Donnerstag beschließen, wofür sie in den nächsten Jahren Geld ausgibt. Zwei große Brocken stechen heraus.

Die Sanierung und Erweiterung der Grundschule Stambach für geschätzte 11,5 Millionen Euro ist die größte Investition, die die Verbandsgemeinde (VG) Zweibrücken-Land in den nächsten Jahren plant. Das dreiteilige Gebäude wird komplett renoviert. Im Mittelbau sollen die Mensa und ein Atrium Platz finden, im Nordteil entstehen Bibliothek und Lehrerzimmer, der südliche Gebäudeteil wird komplett umgestaltet und soll die Lehr- und Lernheimat der jeweils drei Klassen pro Jahrgangsstufe werden. Die VG rechnet mit einer Förderung von sechs Millionen Euro, müsste also die Hälfte der Kosten selbst aufbringen.

Den Haushaltsplan für dieses und nächstes Jahr will der Verbandsgemeinderat am Donnerstag (18.30 Uhr, Bürgerhaus Dellfeld) beschließen. Der Haupt- und Finanzausschuss hat bereits Ende April zugestimmt. Im Investitionsprogramm, das bis ins Jahr 2029 reicht, stehen außerdem knapp fünf Millionen für die Erweiterung, Sanierung und Barrierefreiheit des Rathauses in der Landauer Straße und jeweils etwa 1,9 Millionen für neue Feuerwehrhäuser in Dellfeld und Käshofen. Das durch ein Feuer zerstörte Feuerwehrhaus in Bechhofen ist mit 1,3 Millionen Euro veranschlagt, wobei die VG mit 1,1 Millionen von der Versicherung rechnet. 700.000 Euro soll der Umbau des Feuerwehrgerätehauses in Riedelberg kosten. Außerdem stehen neue Sirenen, neue Feuerwehrautos für Battweiler, Kleinbundenbach und Riedelberg sowie Geld für neue Funktechnik und eine energetische Sanierung des Feuerwehrhauses in Contwig im Investitionsprogramm. Die VG will auch ins Radwegekonzept investieren, Fahrradboxen für die Verwaltung und das Contwiger Freibad anschaffen, einen Bürgerbus kaufen, die kommunale Wärmeplanung auf den Weg bringen und die Telefonanlage in der Verwaltung erneuern.

Umlage soll bis 2029 gleich bleiben

Einen Teil dieser Investitionen bezahlt die Verbandsgemeinde komplett über Fördergeld aus dem Regionalen Zukunftsprogramm. Die Verbandsgemeinde bekommt vom Land hieraus 2,6 Millionen Euro und gibt die Hälfte an die 17 Ortsgemeinden ab. Aus dem Sondervermögen des Bundes für Infrastruktur und Klimaschutz, das der Bundestag Anfang 2025 beschlossen hatte, bekommt Zweibrücken-Land neun Millionen Euro in den nächsten zwölf Jahren. Die verbleiben komplett bei der VG, dafür soll die Umlage bei 31 Prozent bleiben. Die VG geht davon aus, dass das bis ins Jahr 2029 möglich sein wird.

Die Umlage ist Geld, das die Dörfer an die VG abgeben. Wie viel das ist, hängt von den Einnahmen der jeweiligen Gemeinde ab, der sogenannten Finanzkraft. Die liegt für Contwig am oberen Ende bei sieben Millionen Euro, für Großbundenbach mit der niedrigsten Finanzkraft bei 350.000 Euro. Contwig gibt also gut 2,1 Millionen Euro seiner Einnahmen ab, Großbundenbach knapp 110.000 Euro. Beides entspricht 31 Prozent der Finanzkraft.

Weniger Geld vom Flugplatz

Die Einnahmen der Gemeinden stammen vor allem aus der Gewerbesteuer – also von örtlichen Firmen – und aus dem Anteil an der Einkommensteuer – von den Menschen, die in den Dörfern leben und Steuern auf ihr Einkommen bezahlen. Dazu kommen Grundsteuern und Schlüsselzuweisungen. In der VG Zweibrücken-Land gibt es noch eine Besonderheit: Einnahmen aus dem ZEF, dem Entwicklungsgebiet Flugplatz. Denn der liegt nicht nur auf Zweibrücker Gebiet, sondern auch auf Teilen von Althornbach, Contwig und Mauschbach. Somit profitiert die VG von den Firmen, die sich auf dem Flugplatz angesiedelt haben. Die Gewerbesteuer vom Flugplatz ist oft mehr als doppelt so hoch wie die der Firmen in den Dörfern. Allerdings merken die Gemeinden auch sofort, wenn es großen Firmen auf dem Flugplatz weniger gut geht als zuvor. So wie dieses Jahr: Gegenüber 2025 fließen vom ZEF 1,7 Millionen Euro weniger. Dazu kommen 400.000 Euro weniger aus den Firmen in den Dörfern. Diese fehlenden 2,1 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr seien „ein etwas herber Rückschlag“, sagte Verbandsbürgermeister Björn Bernhard in der Sitzung des Hauptausschusses im April.