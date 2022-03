Im Vergleich zur Einwohnerzahl wurden 2021 nirgends in Rheinland-Pfalz so viele neue Betriebe gegründet wie in Zweibrücken.

78 Betriebsgründungen standen 52 Betriebsaufgaben gegenüber. Entgegen so mancher Wahrnehmung, gerade wenn ein Einzelhändler oder ein Wirt aufgibt, stimme die Richtung – sagt Anne Kraft von der Wirtschaftsförderung der Stadt.

Das Statistische Landesamt hat die Kommunen nach Gründungsintensität – dem Verhältnis von Gewerbeanmeldungen zur Einwohnerschaft, zwecks Vergleichbarkeit bezogen auf 10.000 Einwohner – gebracht. Ergebnis für das Jahr 2021: Unter den 34 Städten und Kreisen im Land nimmt Zweibrücken Platz eins ein. 22,9 Gewerbeanmeldungen pro 10.000 Einwohner bedeuten den Spitzenplatz vor der Landeshauptstadt Mainz (22,4) und Speyer (21,7). Unter den kreisfreien Städten ist Pirmasens das Schlusslicht (13,4).

„Nachweislich ein guter Ort für Gründer“

„In der öffentlichen Wahrnehmung geht oft unter, dass Zweibrücken nachweislich ein guter Ort für Gründer ist. Belegbar durch die Zahlen“, sagt Anne Kraft. Wenn in der Einkaufsstadt prägende Betriebe, wie etwa Ende vergangenen Jahres das Musikhaus Müller altersbedingt schließen, es keine Nachfolger gebe, sei das ein bedauerlicher Verlust. Aber es gebe auch sehr viele Gründer, die natürlich klein anfangen, oft als Ein-Mann-oder-Frau-Firma, dann aber wachsen. „Und selbst in der Corona geschwächten Gastronomie oder dem Handel gab es oft Geschäftsübernahmen oder Nachfolgen“, sagt die Wirtschaftsförderin. Der Bestand von 1045 aktiven Unternehmen im Register des Gewerbeamtes nehme in der Tendenz nicht ab, sondern zu. Ende vergangenen Jahres waren unter anderem 183 Handwerksbetriebe in der Stadt tätig und 103 Betriebe der Gastronomie und Hotellerie. Sowie 198 Fach- und Einzelhändler – die einzelnen Läden des Outlets sind bei Letzteren nicht berücksichtigt.

Laut der Wirtschaftsförderin der Stadt sind unter den Gründern viele Dienstleister. Etwa in der ambulanten Pflege, wo der Bedarf sehr groß ist. Wie auch im Handwerk. Montagebetriebe nehmen zu. Die reinen Gewerbeanmeldungen sind für Krafts Urteil nicht ausschlaggebend. Ein Beispiel: Wenn sich für die häusliche Pflege im Privathaushalt eine selbstständig tätige Betreuerin anmeldet, dann wird ein Arbeitsverhältnis oft auf Zeit begründet; bei der Gewerbeanmeldung steht der Abmeldezeitpunkt oft schon fest. Die Wirtschaftsförderin analysiert die auf Dauer angelegten Gründungen. Klar scheiterten Gründer. Für Zweibrücken könne man aber sagen: Der Anteil der nicht nachhaltigen Gründungen von Unternehmen mit mindestens einem Angestellten liege unter 25 Prozent.