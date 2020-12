Zu den Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie hat das Saarland eine weitere Allgemeinverfügung veröffentlicht. Diese untersagt das Abbrennen von Pyrotechnik auf Straßen und Plätzen in der Silvesternacht sowie den Alkohol-Konsum auf öffentlichen Plätzen in der Zeit vom 21. Dezember bis 10. Januar. In Homburg gilt das Feuerwerksverbot auf mehreren Plätzen, die in der Allgemeinverfügung aufgelistet sind.

Das Zünden von Pyrotechnik ist auf folgenden Plätzen und angrenzenden Straßen in der Kreisstadt Homburg in der Zeit vom 31. Dezember, 19 Uhr, bis zum 1. Januar, 7 Uhr untersagt: Schlossberg, Marktplatz Ilmenauer Platz, Christian-Weber-Platz, Talzentrum mit Uhlandhof, Gelände der Hohenburg-Schule, Gelände am Parkplatz und Zufahrt zum ehemaligen Hallenbad, im gesamten Bereich rund um das Rathaus und das Landratsamt, auf dem Parkplatz des ehemaligen Freibades, im Stadtpark, am Jägersburger Weiher und an der Klosterruine Wörschweiler. Das teilte die Homburger Stadtverwaltung am Montag mit.

Außerdem sei in der Verfügung vermerkt, dass „im privaten Bereich vom Zünden von Silvesterfeuerwerk dringend abgeraten wird. An- und Versammlungen von Menschen sind verboten, so die Verwaltung.

Die Stadtverwaltung bittet alle Feierwilligen, sich an die Allgemeinverfügung zu halten und angesichts der Corona-Pandemie auf die üblichen Partys zum Wohle aller zu verzichten. Die Allgemeinverfügung ist im vollen Wortlaut auf der städtischen Internetseite homburg.de nachzulesen.