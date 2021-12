Unbeschwert Weihnachtsgottesdienste feiern geht auch in diesem Corona-Jahr nicht. Man muss sich anmelden und Regeln beachten. Wir haben die Weihnachtsgottesdienste in Zweibrücken zusammengefasst. Und sind auf Überraschungen gestoßen.

In Niederauerbach geht man am 24. gar nicht in die Kirche, jedenfalls nicht ins Gebäude: „Die Gottesdienste an Heiligabend sind bei uns im Freien, unterm Weihnachtsbaum. Es gibt eine Erzählstation und eine Bastelstation für Kinder, und ich werde eine Andacht halten“, sagt Matthias Strickler, Pfarrer der protestantischen Kirche in Niederauerbach. Geplant sei außerdem „eine lebendige Krippe mit echten Schafen“, kündigt er an.

Um ein Schaf geht es auch beim Online-Krippenspiel „Wolles erste Weihnachten“, das die Kindermitarbeiter der katholischen Pfarrei Heilige Elisabeth vorbereitet haben und an dem sich die ganze Familie zu Hause aktiv beteiligen kann.

Online-Krippenspielfilmmusical

Ein Online-Krippenspielfilmmusical haben Kinder der Kirchengemeinden und der Chor „Generation Voices“ der Kirchengemeinde von Tilo Brach, Pfarrer in Winterbach, Battweiler und Oberauerbach, produziert. Auch da kann man sich zuschalten, ebenso wie in den Heiligabend-Gottesdienst der katholischen Gemeinde St. Johann in Rimschweiler.

Für den Hybrid-Gottesdienst haben sich der Gemeindeausschuss von St. Johann und ein Vorbereitungsteam entschieden, „weil es in diesem Winter erneut schwer ist, Gottesdienste zu planen“, erläutert Gerhard Schmidt von der katholischen Kirche in Rimschweiler. Hybrid bedeute, dass einige Gläubige „ganz normal in der Kirche sitzen und sich andere über eine Onlineplattform zuschalten“. Sie könnten also zu Hause sitzen, im Arbeits- oder Wohnzimmer und mitfeiern, hören und sehen, was in der Kirche passiert, und sich auch aktiv beteiligen.

Verständnis für alle, die lieber zu Hause bleiben

Großes Verständnis für alle, die lieber zu Hause bleiben, hat Reiner Conrad, Pfarrer der protestantischen Gemeinden in Rimschweiler, Wattweiler und Mittelbach: „Trotz aller Hygienemaßnahmen werden wir leider auch in diesem Jahr nicht ohne Risiko die Gottesdienste an Weihnachten feiern können.“ Die ganze Zeit über Maske zu tragen und Abstand zu halten sei „auch nicht gerade angenehm“.

Verzichten auf schöne Gottesdienste müsse man aber nicht, denn diese gebe es nicht nur im Fernsehen, sondern auch an Heiligabend und den beiden Weihnachtsfeiertagen, wenn man bei „Menschen in Zweibrücken“ digital ein Adventskalendertürchen öffnet, verweist Conrad. In seinen drei Gemeinden verteilt er darüber hinaus Heftchen mit dem Titel „Weihnachten 2021 zu Hause feiern“. „Diese liegen auch in den Kirchen aus und können gerne für Nachbarn oder Verwandte mitgenommen werden. Und wer ein Handy mit Scannerfunktion hat, kann sich einen QR-Code abscannen und die Lieder und Texte vorlesen und vorsingen lassen“, informiert Conrad. Wenn jemand noch kein Heftchen bekommen hat, könne er sich gerne im Pfarramt melden.

„Dem Kind in der Krippe vertrauen“

Dass Weihnachten „auch während der angespannten Corona-Lage ein Fest der Freude und Hoffnung sein soll“, betont Pfarrer Wolfgang Emanuel von der katholischen Kirche: „Gott ist Mensch geworden, um uns zu zeigen, dass er in aller Angst und Bedrängnis bei uns ist.“ Das Weihnachtsfest lade dazu ein, „am Kind in der Krippe festzuhalten und ihm zu vertrauen“.

Info

Für die Gottesdienste an Weihnachten gilt die 3G-Regel: Nur wer geimpft, genesen oder negativ getestet ist (mit einem Test nicht älter als 24 Stunden) kann mitfeiern (Ausnahme: Kinder unter 12 Jahren). Manche Gemeinden bieten auch Selbsttests für Ungeimpfte an, die vor dem Gottesdienst unter Aufsicht durchgeführt werden. Näheres erfährt man bei der Anmeldung zum jeweiligen Gottesdienst. Die sind bis Donnerstag möglich. Wenn eine Gemeinde einen 2G-Gottesdienst plant, ist das in der Übersicht unten vermerkt. Während des gesamten Gottesdienstes gelten die Maskenpflicht (medizinische oder FFP2-Maske) und das Abstandsgebot. Das Singen ist mit Maske erlaubt. Die Kontaktdaten der Gottesdienstbesucher werden erfasst.