Es sollte ein nur Minuten dauerndes Nähprojekt werden – stattdessen suchte unsere Kolumnistin stundenlang einen durchsichtigen Knopf. Ich sag’s mal so: Es war schweißtreibend.

Ich habe mitten in der Nacht mein Wohnzimmer auseinandergenommen. Wegen eines Knopfs. Er gehört an meine Bettwäsche. Grüne Bettwäsche. Weil ich Grün gerade sehr mag. Der Kopfkissenbezug hat fünf Knöpfe. In den vergangenen Wochen war nach jeder Wäsche ein anderer Knopf locker oder ist abgefallen. Habe ich die Knöpfe eben wieder angenäht. Ich weiß nicht, ob es am Alter liegt, aber ich brauche fast fünf Minuten, nur um den Faden in das Nadelöhr zu fädeln. Warum haben Stopfnadeln so große Öhre und Nähnadel so kleine? Also so winzig kleine, dass man sie beinahe nicht sieht?

Letzte Woche war dann wieder ein Knopf abgefallen. Habe ich mich mit meinem Nähkörbchen auf die Couch gesetzt, wollte einen Film schauen und dabei den Knopf annähen. Als ich alles auf dem Sofa abgelegt hatte – Kissenbezug, Nähkörbchen, Knopf, mein Tablet, mein Handy, was zu trinken – war plötzlich der Knopf verschwunden. Runtergefallen? Der Knopf ist durchsichtig. Also mit Adleraugen den Fußboden abgesucht. Den Wollteppich. Nichts. In alle Sofaritzen gefühlt. Nichts. Kein Knopf.

„Er kann ja nicht weg sein“

Jetzt mag manch Pragmatiker einwenden: Ist doch egal, dann nimm halt einen anderen Knopf. Hast doch eine ganze Schachtel Knöpfe in allen Größen. Wird doch einer dabei sein. „Nein“, schreit da was in mir. „Auf gar keinen Fall“, meldet sich mein innerer Monk. „Niemals! Der Knopf ist doch irgendwo! Ich meine, er kann ja nicht weg sein. Er mussmussmuss noch da sein!“

Ich räume die beiden Couchtische vom Teppich runter. Die Couch hat einen eingebauten Stauraum, man muss dafür an der kurzen Seite des L-förmigen Sofas das Polster nach oben anheben. Dann kann man reinschauen. Nichts. Kein Knopf.

Man kann an der langen Seite des Sofas ein eingebautes Polster nach oben ziehen, dann erhält man ein fast quadratisches Bett. Ich ziehe das Polster nach oben, schaue in alle Ritzen, luge in den Raum unter dem Sofa. Nichts. Kein Knopf.

Ich verspüre Zorn

Es ist nach Mitternacht. Das Sofa muss da weg! Ich schiebe und zerre. Es poltert. Ich erschrecke – wegen der Nachbarn. Versuche es erst von rechts, dann von links. Sehe, dass es sich nicht bewegen kann, weil der Teppich, der drunter liegt, sich verknäult hat. Ich muss das Sofa komplett anheben. Dann nach oben stemmen, sodass es auf der Rückenlehne liegt. Ich ächze, ziehe, schiebe, hebe. Schaffe es. Ziehe den Teppich raus. Glätte ihn. Suche. Nichts. Kein Knopf.

Wie kann das sein? Ich verspüre Zorn. Er MUSS da sein. Er kann doch nicht einfach verschwinden. Irgendwo in diesem Raum liegt ein durchsichtiger Knopf. Ich ziehe den Teppich komplett raus. Nichts. Kein Knopf.

Um 2 Uhr in der Nacht ist alles wieder an seinem Platz

Ich kapituliere. Es ist nach 1 Uhr. Die ganze Räumerei ist nicht geräuschlos vonstattengegangen. In der Wohnung über mir schlafen drei kleine Kinder. Ich will sie ja nicht wecken. Versuche, keinen Lärm zu machen. Ich lege den Teppich zurück. Kippe das Sofa nach unten. Ruckele, ziehe, zerre. Zerre alles an seinen Platz. Schwitze. Wüte innerlich. Wo! Wo zur Hölle ist der verfluchte Knopf!?!

Um 2 Uhr ist endlich alles wieder an seinem Platz. Ich lege mein Zeug wieder aufs Sofa. Habe die Suche aufgegeben. Einen weißen Knopf aus der Knopfschachtel genommen. Obwohl er nicht zu den anderen passt.

Er kichert leise und selbstzufrieden vor sich hin

Ich klappe das Tablet auf. Und was soll ich sagen? Da liegt er! Auf der Tastatur. Wie um alles in der Welt kommt er an diesen Platz? Ich fixiere den Knopf. In seiner durchsichtigen Schlichtheit liegt er da. Er lacht mich aus. Es ist wahr. Er kichert leise und selbstzufrieden vor sich hin. Macht sich lustig über mich. Drei Stunden Lebenszeit verschenkt. An einen durchsichtigen Knopf!

Ich nehme ihn. Hole Nadel und Faden. Brauche fünf Minuten, um das Nadelöhr zu treffen. Nähe ihn an. Gestehe meine Niederlage ein. Ein Knopf. Es ist doch nur ein Knopf. Aber er ist mir nicht entkommen. Der letzte Stich gehört mir!