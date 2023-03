Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Pascal Dahler litt in den vergangenen Jahren mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft – und er regte sich über das Team auf. Der Finanzbeamte aus Zweibrücken gehört dem Fan-Club Nationalmannschaft an. Am Samstag (20.45 Uhr) wird er gegen Peru im Stadion in Mainz sein – und die Augen weit offen haben.

„Der Sport ist in gewisser Weise immer etwas politisch, aber damit sollte keine Politik gemacht werden. Dafür gibt es eben die Politiker, und die müssen ihre Hausaufgaben