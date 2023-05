Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das meiste Geld will die Stadt 2022 in den Breitbandausbau stecken. Fast sechs Millionen Euro. Es folgen Straßen und Brücken sowie der Städtebau. Vor einem Jahr war noch vorgesehen, das meiste Geld in Kitas und Schulen zu investieren. Es kommt anders.

Seit 2015 stellt die Stadt Doppelhaushalte auf, das heißt, sie plant Einnahmen und Ausgaben für zwei Jahre. Weil sich aber Dinge verändern und einerseits neue, wichtige Projekte hinzukommen,