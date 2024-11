Am 21. Oktober hat die Deutsche Post ihren neu gebauten Zustellstützpunkt am Zweibrücker Güterbahnhof in Betrieb genommen. Der zuvor genutzte Standort neben Burger King an der Gottlieb-Daimler-Straße wurde aufgegeben. Ab sofort werden die Pakete und Briefe für 50 Zustellbezirke in und um Zweibrücken in dem Neubau am Wendehammer hinter dem Bäder- und Heizungsgroßhandel Eugen König zur Auslieferung fertig gemacht. Sie werden straßenweise automatisch vorsortiert und in Behälter für die Briefträger und Paketzusteller gesteckt.

Komplett ist der neue Zustellstützpunkt aber noch nicht. Wie Postsprecher Heinz-Jürgen Thomeczek auf Anfrage sagte, soll hier zusätzlich zum Brief- und Paketdienst für den Großraum Zweibrücken nach Weihnachten auch noch die Paketzustellung für den Bezirk Kirkel dazustoßen. Der Zweibrücker Neubau umfasse zwei Hallen: eine für die Briefzustellung und eine für die immer mehr werdenden Pakete.