Der Löschbezirk der Kirkeler Feuerwehr Neuhäusel lädt zu allen Deutschlandspielen der Fußball-Weltmeisterschaft (WM) zum Feuerwehrheim in die Eisenbahnstraße 15. Los geht es mit dem ersten Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft am Sonntag, 14. Juni um 19 Uhr. Dann trifft die Mannschaft auf Curaçao. Am Samstag, 20. Juni um 22 Uhr geht es gegen die Elfenbeinküste, am Donnerstag, 25. Juni um 22 Uhr gegen Ecuador. Auch die Finalrunden werden gezeigt. Einlass sei etwa zwei Stunden vor Anpfiff. Es gibt Rostwurst und Currywurst, dazu Fassbier, Aperol Spritz, Limoncello und alkoholfreie Getränke.