Interview: Da das Interesse an Rea Garveys Strandkorbkonzert am Freitag auf dem Flugplatz schon mit Beginn des Vorverkaufs im Mai groß war, wurde für Donnerstag eine Zusatzshow gebucht. Was die Fans bei den Konzerten erwartet und wie Garvey die Pandemie erlebt hat, hat er im Gespräch mit Christian Hanelt verraten.

Sie geben in Zweibrücken am Donnerstag und Freitag Strandkorbkonzerte. Haben Sie damit schon Erfahrungen gesammelt?

Ja, am 5. August in Nürnberg. Davor war ich noch Strandkorb-Jungfrau. Ich war sehr sehr gespannt und voller Vorfreude, wieder unter Menschen zu sein. Und deshalb habe ich auch extrem Lust auf die Konzerte in Zweibrücken.

Wann war Ihr letztes Konzert unter normalen Bedingungen?

Das ist so lange her, dass ich mich nicht mehr erinnern kann.

Helge Schneider hat seine Konzerte vor Strandkörben abgebrochen, weil das Konzept für ihn nicht passe. Können Sie das nachvollziehen?

Ich komme noch einmal kurz zurück zur letzten Frage. Ich habe gerade gehört, dass mein letztes Konzert am 6. September 2019 in Bremerhaven war.

Jetzt zu Helge: Ich glaube, er hat es gut erklärt. Er will eine möglichst gute Show abliefern und ist darin auch kreativ, er spielt sein Konzert nicht nur herunter. Und wenn man sich dann nicht konzentrieren kann, kommt man aus der Bahn. Helge ist eine Legende, er hat so viel erreicht, und da darf ihn das Geschehen bei diesen Konzerten auch stören. Er hat extrem viel Respekt verdient. Und eine solche Entscheidung ist der Luxus, den sich jemand leisten kann, der so viel erreicht hat. Das ist anders als bei Leuten, die gerade anfangen. Die wollen unbedingt auf der Bühne stehen – und das ist dann einfach eine andere Herangehens-weise. Ich glaube, wir sollten alle extrem sparsam mit unserer Kritik gegenüber Helge sein. Wir leben im Moment in einem Ausnahmezustand.

Andererseits muss man als Künstler doch auch Respekt vor dem Publikum haben, das sich Karten für ein Konzert gekauft hat, und von dem man als Musiker letztlich lebt. Zudem hat Schneider das Konzept der Konzerte ja vorher gekannt.

Ich möchte jetzt nicht sein Pressesprecher sein. Darüber muss man mit Helge selbst sprechen. Ich habe meine Meinung dazu gesagt.

Haben Sie Lampenfieber, wenn Sie jetzt nach so langer Pause wieder auf die Bühne gehen?

Das habe ich eigentlich immer vor einem Konzert. Ich habe es für mich irgendwann einmal als Vorfreude umgedeutet. Denn Nervosität ist für mich eher das Gefühl, eine Sache nicht unter Kontrolle zu haben – und das ist schon etwas anderes. Lampenfieber ist schon nötig, denn es gibt Energie, um auf die Bühne zu gehen.

Empfinden Sie auch einen gewissen Erwartungsdruck von Seiten des Publikums, wenn Sie ein neues Album veröffentlichen?

Ich glaube, den Druck mache ich mir selbst. Man denkt vielleicht, es ist leichter, weil es nicht mein erstes Album ist, aber in Wirklichkeit ist es gerade deshalb schwerer, weil ich immer besser als das letzte Mal sein will. Das zumindest ist mein Anspruch. Einfach nur zu sagen, die Platte ist genauso gut wie meine drittletzte – das will ich nicht. Ich will immer, dass die neue auch meine beste Platte wird. Deshalb dauert es dann manchmal auch ein bisschen länger, bis sie erscheint.

Sind CDs in dieser digitalen Zeit nicht eigentlich überholt? Außerdem verdient man als Musiker das Geld doch heute eher mit Konzerten als mit Tonträgern.

Klar ist es im Moment nicht angesagt, überhaupt ein Album aufzunehmen. Der ganze mediale Zugang zu Musik hat sich geändert. Ich bin da nicht blind, ich weiß, wie die Welt im Moment tickt. Aber jede neue Platte ist für mich eine neue Reise mit neuen Einflüssen und Erlebnissen. Viele Menschen sagen, ich sei ein Album-Künstler. Und das ist für mich auch okay.

Das letzte Album „Hy Brasil“, das im Dezember erschienen ist, also mitten im Corona-Lockdown, der vor allem Musiker hart getroffen hat, sprüht vor guter Laune – und das trotz Corona.

Ich komme aus einer Familie mit acht Kindern, in der man sich nicht kleinkriegen lässt. Viele brauchen viel und werden nicht viel – das war halt so. Aber wir hatten trotzdem eine wahnsinnig schöne Zeit, hatten eine super Kindheit – auch in schweren Zeiten, in denen wir nicht viel Geld auf dem Konto hatten. Wir haben daraus das Beste gemacht. Meine Frau und ich ticken da beide gleich – wir haben vom Tag eins der Pandemie an gesagt, wir wollen keine Opfer dieser Zeit sein. Wir wollten uns nicht wegschließen und hoffen, dass, wenn wir eines Tages die Gardine zur Seite ziehen, alles vorbei ist. Wir wollten aktiv bleiben, und haben deshalb auch die Online-Reihe der Yellow Jackets Sessions gemacht und das Album zu Ende geschrieben. Die Songs dafür waren zum großen Teil schon 2019 geschrieben. Deshalb ist vieles auf dem Album noch in der Zeit vor der Pandemie beeinflusst worden. Wir haben mit zwei Singles schon sehr viel Erfolg gehabt, aber so wirklich auf der großen Bühne zu spielen, haben wir bisher nicht geschafft. In meinem Kopf habe ich das 1000 Mal live gespielt. Und wahrscheinlich kommt die neue Platte noch bevor die Tour startet.

Also stellen Sie jetzt zum ersten Mal das neue Album live vor?

Wir haben es ein bisschen anders geplant, weil wir auch noch eine eigene Tour im Verkauf haben. Während des Lockdowns haben wir ja diese Yellow Jacket Sessions gemacht, mit der wir unheimlich viel Erfolg und Spaß hatten. Diese Shows haben meine Frau und ich zuerst sehr spontan und sparsam aufgenommen. Als wir dann aber auf einmal über 200.000 Zuschauer hatten, haben wir umgedacht, haben Gäste eingeladen und sogar schon eine neue Staffel aufgenommen. Und als wir die Möglichkeit dieser Sommerfestivals bekommen haben, haben wir uns dazu entschieden, die Konzerte unter dem Titel „The Yellow Jackets Summer Sessions“ zu machen und danach eine eigene Tour zum Album zu spielen. Aber wer weiß, ob das im September und Oktober passiert. Bei den Summer Sessions wird es sehr viel Musik von mir, aber auch von anderen geben. Das wird keine riesige Produktion für 10.000 oder 15.000 Leute. Diesmal ist alles anders. Wir machen, was möglich ist. Die Musik wird aber auf alle Fälle im Mittelpunkt stehen und die Freude, gemeinsam musikalisch etwas zu erleben. Wir kommen mit sehr viel Freude und wollen diese auch verbreiten.

Bitte nennen Sie drei Gründe, eines Ihrer Strandkorbkonzerte zu besuchen.

Ich glaube, dass wir nach dem langen Lockdown eigentlich keinen Grund brauchen. Wir wollen alle wieder Musik live erleben. Es wird deshalb ein unvergesslicher Abend werden – das weiß ich jetzt schon. Wir freuen uns auf jeden Besucher, der da im Strandkorb sitzt.