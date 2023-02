Erinnerungen fürs Leben brachten 16 Schülerinnen und Schüler sowie drei Lehrkräfte der Mannlich-Realschule plus von ihrer 14-tägigen Reise nach Ruanda mit. Dort lernten sie nicht nur die Partnerschule in Vumbi kennen.

Schnell sind sich die Schülerinnen und Schüler aus der neunten und zehnten Klasse der Mannlich-Realschule plus einig, dass die Safari das Beste an der erlebnisreichen Reise war: Löwen, Elefanten, Büffel, Nashörner und Zebras haben sie im Nationalpark gesehen, schwärmt Milla. Noch sind die Eindrücke der 14- bis 16-Jährigen ganz frisch, doch dass sie diese Reise nicht so schnell vergessen werden, ist ihnen jetzt schon klar.

„Man hat gesehen, dass die Kinder nichts haben. Aber trotzdem haben sie einen glücklichen Eindruck gemacht. Sie haben viel gespielt, waren mehr draußen“, hat Marit beobachtet. Und Lorena pflichtet ihr bei, wir würden uns „zu oft beschweren, dabei haben wir es doch richtig gut hier“. Dass die Kinder der Partnerschule einen Schulweg von anderthalb Stunden hin und abends nach Schulschluss um 17 Uhr von anderthalb Stunden zurück auf sich nehmen – „da gibt’s keinen Bus“ –, habe sie ebenfalls beeindruckt. Und noch etwas fällt den Schülern spontan ein: Die Grundschüler, die noch keine Europäer gesehen hatten, hätten ihnen immer wieder über die Haare gestreichelt.

„Wir haben’s richtig gut hier“

Mit dem Essen seien sie klargekommen, sagt Maurice: „Ich fand das Essen an sich nicht so schlecht.“ Es sei eben anders gewesen, und häufig habe es dasselbe gegeben: Bohnen, Reis, Nudeln, Fleisch und zum Frühstück Toast und Obst. Sich in Ruanda mit anderen zu verständigen, das habe sich als unerwartet schwierig erwiesen. Eigentlich hätten sie gedacht, mit Englisch durchzukommen, doch viele würden kein oder nur schlecht Englisch sprechen. So habe man sich leider nicht wirklich mit den Schülern der Partnerschule unterhalten können.

Dass die Schule in Vumbi dank des langjährigen Engagements der Zweibrücker Schüler – nicht zuletzt durch den Ruanda-Spendenlauf – von einem kleinen Häuschen zu einer Schule mit 1800 Schülern, mehreren Unterrichtsräumen, Sanitäranlagen, Schulküche, Mensa und einer Bibliothek wurde, macht die Zweibrücker Schüler auch ein wenig stolz.

Sümpfe, Plantagen, Gedenkstätten

An der Schule selbst waren die Schüler zwei Tage, und einen Ausflugstag gestalteten sie gemeinsam. Danach ging es auf Rundreise, unter anderem in Sumpfgebiete, zu Tee- und Kaffeeplantagen, Kunsthandwerkern, auf den Kivusee, in die Hauptstadt Kigali, aber auch zu den Genozid-Gedenkstätten. Der Völkermord hat nach Meinung der Schüler „überall im Land Spuren hinterlassen, und jetzt hinterlässt er auch bei uns Spuren“.

Der Besuch der Ruanda-Arbeitsgemeinschaft der Schule seit Juli letzten Jahres habe sie aber auf die Reise „gut vorbereitet“. Nach 2017 und 2020 waren Schüler der Mannlich-Realschule nun schon zum dritten Mal in Ruanda, letztes Jahr war eine Gruppe von ruandischen Schülern in Zweibrücken.

Erster Ruandabesuch auch für Begleitlehrer

Begleitet wurden die Jugendlichen von Konrektor Marc Sadowski und den Lehrerinnen Hanna Christmann (Geschichte) und Johanna Mayer (Erdkunde). Für diese drei, die dem Ruanda-Team der Schule angehören, war es auch die erste Reise in das fremde Land, wohin Zweibrücken seit 40 Jahren eine Partnerschaft pflegt. Vor Ort hatte die Gruppe zwei einheimische Reiseführer. Die Lehrer sind voll des Lobes, die Jugendlichen hätten sich wacker geschlagen – und auch vertragen. Sie seien „offen für alles gewesen“ und hätten „auch belastende Eindrücke ausgehalten“. Selbst den schweren Aufstieg zum Vulkan hätten sie gemeistert. Umgekehrt findet Alina, „dass die Lehrer auch geduldig mit uns waren“.

Für Sadowski ist „die Schulpartnerschaft zwischen der Mannlich-Realschule in Zweibrücken und der Schule in Vumbi mit der Unterstützung des Partnerbüros in Rheinland-Pfalz und der Stadt Zweibrücken eine Erfolgsgeschichte für gelebte Demokratie“. Die Mannlich-Realschule plus „ist die einzige Realschule plus in Rheinland-Pfalz, die ein Austauschprojekt mit Ruanda durchführt“, ergänzt Sadowski. Fördergelder für den diesjährigen Austausch gab es von der Stadt Zweibrücken und vom Bundesprogramm „Demokratie leben!“. Die Reise mit Berichten und vielen Fotos verfolgen kann man unter mannlich.wordpress.com.

Stichwort

Ruanda

Ruanda ist ein Binnenstaat in Ostafrika beziehungsweise Zentralafrika mit heute rund 13 Millionen Einwohnern. Von 1884 bis 1916 war Ruanda als Teil Deutsch-Ostafrikas eine deutsche Kolonie. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde es 1919 belgisches Völkerbundsmandat und nach 1945 UN-Treuhandsgebiet. Seit 1962 ist das Land unabhängig. Immer wieder kam es zu Konflikten zwischen den Volksgruppen der Hutu und der Tutsi. Diese gipfelten im Völkermord an den Tutsi 1994, bei dem rund 800.000 ethnische Tutsi und gemäßigte Hutu von radikalen Hutu ermordet wurden. Seit dem Ende des Bürgerkriegs wird das Land wieder aufgebaut. Der 1982 gegründete Verein Partnerschaft Rheinland-Pfalz-Ruanda unterstützt Hilfs- und Entwicklungsvorhaben in Ruanda; das Ruanda-Komitee Zweibrücken gibt es seit 1983. bsg