Diesen Samstag, 12. Februar, 14 Uhr, kehrt der FC Homburg im Waldstadion gegen Hessen Kassel aus der Regionalliga-Winterpause zurück. Laut aktueller saarländischer Corona-Regelung dürfen jetzt wieder mehr als 1000 Besucher kommen. Zulässig ist eine Auslastung mit bis zu 50 Prozent der Gesamtkapazität: Demnach dürfen bis zu 8500 Gäste das Kassel-Spiel im Waldstadion besuchen. Auf den Steh- und Sitzplätzen gilt die 2G-Vorschrift, in der VIP-Lounge und in der Stadionklause 2Gplus (mit Test, sofern man nicht geboostert ist). An den Eingängen werden ab sofort nur noch digitale Impfnachweise akzeptiert; das Impfbuch reicht also nicht mehr aus. Am Platz darf die Maske abgenommen werden, wenn man dort mindestens anderthalb Meter Abstand zum nächsten Nicht-Familienmitglied einhält. Der FC Homburg belegt zum Start in die Rest-Rückrunde Tabellenplatz sechs; die durch eine Fanfreundschaft verbundenen Hessen aus Kassel sind Achter, haben aber mit 30 Punkten fünf Zähler weniger als die Homburger auf dem Konto.