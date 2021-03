Der Winter in Zweibrücken war aus Meteorologen-Sicht deutlich zu warm, etwas zu nass und brachte eine durchschnittliche Anzahl an Sonnenstunden.

Der Dezember und der Februar waren die wärmsten Wintermonate mit einer Monatsmitteltemperatur von vier Grad. Die Winterhöchsttemperatur brachte der 24. Februar, an dem es fast 20 Grad warm war, also frühlingshaft. Wenige Tage zuvor, am 11. Februar, herrschten noch eisige minus elf Grad. Der kälteste Wintermonat war der Januar mit 1,5 Grad Monatsmitteltemperatur.

Der Dezember brachte direkt am Monatsersten zwei Zentimeter Schnee, somit war es zu Beginn des meteorologischen Winters tatsächlich winterlich. Der meteorologische Winter umfasst die kompletten Monate Dezember bis Februar. Mit 103 Litern Niederschlag verlief der Dezember etwas zu nass. Besonders nass war es vom 21. bis 24., es fielen über 40 Liter Regen, später Schneeregen. Die Sonne schien mit insgesamt 27 Stunden deutlich zu wenig. Nachts wurde es nie kälter als minus drei Grad.

An Heiligabend wurde es immer kälter. Mittags herrschten acht Grad, abends nur noch zwei, und in den höheren Lagen Zweibrückens konnte sich eine ein bis zwei Zentimeter hohe Schneedecke bilden. So wurde das Weihnachtsfest in den höheren Lagen leicht „überzuckert“.

In der Nacht zu Neujahr war es trocken bei zwei Grad. Im Januar war es mit einer Monatsmitteltemperatur von 1,5 Grad geringfügig zu warm. 16 Schneetage belegen, dass es über einen längeren Zeitraum winterlich war. Mit 14 Zentimeter Schneehöhe am 17. gab es so viel Schnee wie seit elf Jahren nicht mehr. Am 29. gab es Sturmböen bis 86 Stundenkilometer bei Windstärke neun. Alleine vom 27. bis 31. fielen fast 50 Liter Regen auf den Quadratmeter, insgesamt war der Januar mit 104 Litern etwas zu nass. Die Sonne zeigte sich mit 36 Stunden etwas zu wenig.

Der letzte Wintermonat, der Februar, war mit vier Grad Monatsmittelwert deutlich zu mild. Die Sonne zeigte sich mit 117 Monatsstunden deutlich zu viel, was man natürlich genießen konnte. Einen markanten Kaltlufteinbruch gab es vom 8. bis 13.: Aus Nordosten floss eisige Luft ein, Dauerfrost stellte sich bei etwas Schnee ein. Am 10. blieb es auch tagsüber mit minus fünf Grad sehr kalt. Mit fast 20 Grad wurde es am 24. ungewöhnlich mild.