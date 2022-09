In der Diskussion um Rassismus und kulturelle Aneignung um Winnetou und die Romane von Karl May springt St. Ingberts Oberbürgermeister Ulli Meyer seinem Amtskollegen Bernd Wendsche in der sächsischen Partnerstadt Radebeul zur Seite.

In Radebeul ist Karl May 1912 gestorben. Dort, an seinem letzten Wohnsitz „Villa Shatterhand,“ ist heute das Karl-May-Museum beheimatet. In einer gemeinsamen Stellungnahme erklären nun die Oberbürgermeister der beiden Partnerstädte, dass sie die Diskussion um Karl Mays Werke nicht nachvollziehen könnten. „Kultur lebt davon, dass Künstler Fantasie entwickeln und darstellen, die gerade daher nicht die Realität widerspiegeln muss“, sagt Ulli Meyer (CDU) aus dem saarländischen St. Ingbert. Kunst müsse nicht immer jedem gefallen. „Kunstfreiheit ist keine Gnadengabe des Staates oder der Gesellschaft. Sie ist durch unser Grundgesetz garantiert.“

Radebeuls parteiloser Rathauschef Bert Wendsche bekräftigt, er könne sich „dem offenen Brief der Karl-May-Gesellschaft und der Karl-May-Stiftung nur anschließen. Gerade auch Mays Spätwerk ,Und Friede auf Erden’ ist beredtes Zeugnis seiner humanistischen Geisteshaltung und dem anzustrebenden Völkerfrieden. Die Freiheit des Denkens war ihm wohl ein hohes Gut.“ Zuletzt hatte der Ravensburger Verlag die Auslieferung zwei neuer Winnetou-Kinderbücher gestoppt.

In ihrem offenen Brief schreiben die Karl-May-Gesellschaft und die Karl-May-Stiftung: „In diesem Zusammenhang verdient Karl May, der häufig auf einige Film-Klischees reduziert wird, eine differenzierte Betrachtung. Seine überaus einflussreiche Repräsentation außereuropäischer Kulturen ist selbst längst Teil der europäischen Kulturgeschichte und lehrreiches Exempel einer produktiven und autoreflexiven Begegnung mit Alterität. Gerade weil in seinen Texten Vorurteile vorausgesetzt, verbalisiert, bekämpft und überwunden werden, ist er keineswegs ,überholt’, sondern auch für das 21. Jahrhundert eine lohnende Lektüre.“