Die Stadtverwaltung hat der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd fristgerecht mitgeteilt, dass der Stadtrat mehrheitlich gegen den Bau von zwei Windrädern in Hengstbach gestimmt hat. Nichtsdestotrotz kann die Aufsichtsbehörde die immissionsschutzrechtliche Genehmigung erteilen, sofern rechtlich nichts dagegenspricht.

Die Entscheidung des Stadtrats, die der SGD Süd bis 19. Juni zugehen sollte, habe die Verwaltung schon am 6. Juni per E-Mail und per Post verschickt, erläutert Stadtpressesprecher Jens John auf Anfrage der RHEINPFALZ. Der Stadtrat hatte in seiner Sitzung am 5. Juni mit 20 zu zwölf Stimmen bei sieben Enthaltungen mehrheitlich das Einvernehmen versagt. Die 20 Nein-Stimmen kamen wesentlich aus den Lagern von CDU, FWG, FDP und AfD. Die Grünen stimmten dafür, hatten aber einen Abweichler in ihren Reihen. Die Stimmung in der SPD war uneinheitlich, es gab viele Enthaltungen, die Ja-Stimmen überwogen knapp.

Die SGD Süd hatte erklärt, sie werde das Votum des Stadtrats nach Eingang auf seine Rechtmäßigkeit prüfen. Ein Versagensgrund liege eigentlich nur vor, wenn die Stadt nach eigener Prüfung der baurechtlichen Voraussetzungen zu dem Ergebnis komme, dass die Voraussetzungen nicht erfüllt seien. In keinem der von der SGD Süd bearbeiteten Verfahren zur Genehmigung von Windkraftanlagen habe bislang eine Gemeinde ihr Einvernehmen versagt.

Warten auf Stellungnahmen

„Es ist wie bei einem Bauantrag für ein Haus. Wenn alle Bedingungen erfüllt sind, besteht ein Anspruch auf Genehmigung“, sagt John. Genauso verhalte es sich mit dem Antrag der Firma BayWare, die die beiden Windräder auf Hengstbacher Gemarkung in der Nähe des Wahlerhofes bauen will: „Wenn rechtlich nichts gegen die Genehmigung spricht, wird die SGD Süd Einvernehmen herstellen. Dann muss eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung erteilt werden.“

Wie geht es nun weiter? Die SGD Süd habe Stellungnahmen ausstehen, sagt John. Einige, die Stellungnahmen einreichen wollten, hätten Verlängerungen beantragt. „Wenn alle Stellungnahmen da sind, entscheidet die SGD Süd, ob alle Bedingungen erfüllt sind und eine Genehmigung erteilt werden kann“, erklärt John. Nur wenn rechtliche Belange dagegen sprechen, könne das Einvernehmen verweigert werden.

Widerstand von „Pro Dörrenwald“

Gegen den Bau der beiden Windräder ist der rund 140 Mitglieder starke Verein „Pro Dörrenbachwald“, der vor der jüngsten Stadtratssitzung im Juni während einer Kundgebung auf dem Herzogplatz seinen Unmut zeigte. Befürchtet wird ein unzulässiger Eingriff in die Natur. Bemängelt wird, das Unternehmen sei in einigen Punkten intransparent. So sei etwa die Trassenführung für den Anschluss an das bestehende Netz noch nicht abschließend geklärt, und bei den Schallemissions-Prognosen fehlten wesentliche Emissionspunkte.

Im März hatte das Unternehmen BayWare Genehmigungsunterlagen für den Bau zweier vom Turmfuß bis zur Rotorspitze 247 Meter hohen, 5,6-Megawatt-Anlagen eingereicht. BayWare will sie nach gut einjähriger Bauzeit 2026 ans Netz bringen. Knapp 11.000 Haushalte könnten so mit Strom versorgt werden.