„Sauerei.“ Kurt Dettweiler hält nicht an sich, kommt er auf das wieder auf den Plan getretene Thema Windkraftanlagen im oder am Buchwald zu sprechen. Der Mittelbach-Hengstbacher Ortsvorsteher lehnt die Pläne zum Bau von zwei Sechs-Megawatt-Anlagen des Unternehmens BayWA re rundweg ab. Der Ortsrat soll zügig Stellung beziehen.

Dettweiler sagt, er habe das Wesentliche aus der RHEINPFALZ erfahren. „Als die Unterlagen zum Bau- und Umweltausschuss in der vergangenen Woche kamen, war ich überrascht.“ Informiert wurde vom städtischen Bauamt, dass BayWa re um ein Abstimmungsgespräch ersucht habe. Und anzeigte, Mitte September mit Wind- und Energieertragsmessungen für zwei infrage kommende Standorte des geplanten Windparks Buchwald begonnen zu haben. „Das Unternehmen ist nicht an mich herangetreten. Ich weiß auch gar nicht, wo das sein soll. Ich als Ortsvorsteher werde gefragt und muss sagen: Ich weiß von nichts.“ Nach den Herbstferien will Dettweiler zur ersten Ortratssitzung nach eineinhalb Jahren einladen und das Thema auf die Tagesordnung bringen. Pandemiebedingt waren die Ortratssitzungen ausgesetzt.

Dettweiler erinnert daran, dass Gebiete von Mittelbach-Hengstbach 2017/2018 als mögliche städtische Ausweisflächen für Windkraft begutachtet und aus vielerlei Gründen als nicht geeignet aussortiert wurden. Möglicherweise hätten sich auf die Verhältnisse am Buchwald anzuwendende Gesetze geändert. Das müsse zuerst geprüft werden. Er selbst habe nichts gegen Stromerzeugung in Windkraftanlagen, aber nicht im Wald und schon gar nicht im oder am Buchwald. Wegen der Nähe zur Wohnbebauung, den Mittelbacher Höfen, vor allem aber Naturschutzgründen, habe er die Lage als ungeeignet empfunden und tue es noch.

Auch wenn er selbst spontan emotional reagiere, das Vorgehen des Projektentwicklers einigermaßen befremdlich finde, sei er an einer rein an Fakten orientierten Diskussion interessiert, betont Kurt Dettweiler. Und halte auch alle anderen dazu an.

Er sei auf die Vorstellungen von BayWa re gespannt, sagt der Ortsvorsteher. Wie sicher auch die 2017 gegründete Bürgerinitiative. Sie habe sich damals gegen Windkraftanlagen im Dörrenbachwald, einer Teilfläche des damaligen, 24 Hektar großen Erkundungsgebiets Buchwald, formiert. Und bestehe als Verein fort, so Dettweiler.