Die Corona- Inzidenzen fallen, die Künstlerliste für das Strandkorb Open Air in Zweibrücken steigt weiter an. Am 3. August, 20 Uhr, kommt der deutsche Popsänger Wincent Weiss (28) nach Zweibrücken auf den Flugplatz. Seine Songs („Musik sein“, „Was habt ihr gedacht“, „Wer wenn nicht wir“, „Wo die Liebe hinfällt“) erreichen Topplatzierungen in den Charts. Sein Album „Vielleicht irgendwann“ , am 7. Mai erst veröffentlicht, kletterte auf Platz eins der deutschen Album Charts. Die Karten kosten 122 Euro pro Strandkorb (zwei Personen).