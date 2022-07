Willi Conrad und Reiner Fess sind beide begeisterte Konzertgänger. Zusammen waren sie bis jetzt aber noch nie auf einer Liveshow. Jetzt verschlug es sie zu Coldplay.

Wen sie alles schon gesehen haben? „Udo Lindenberg und Phil Collins. Und im Herbst gehe ich zu Simply Red“, sagt Willi Conrad.

Das Konzert am Samstag im Frankfurter Stadion war ausverkauft. Beide sind hin und weg von der Show. „Als es losging, gab es einen Riesenknall“, erzählt Conrad begeistert. „Ich dachte, mir platzt die Brust.“ Die Band habe etwa zwei Stunden gespielt. „Vor dem Konzert wurden für alle Zuschauer leuchtende LED-Armbänder ausgeteilt.“ Die ließen sich über eine zentrale Steuerung während des Konzerts an- und ausschalten. Zudem legte sich ein herrlicher Sonnuntergang über die Arena. Begeistert ist das Duo auch vom Öko-Engagement der Band. „Die stehen für mehr Nachhaltigkeit ein“, sagt Reiner Fess, der im französischen Ormersviller lebt. Vor Ort konnte man während des Konzerts sogar Fahrrad fahren oder Trampolin springen, um die benötigte Energie für die Technik zurückzugewinnen.

Conrad und Fess haben viele Besucher mit ihren T-Shirts überrascht. Die hatten sie sich nämlich vorher selbst drucken lassen. Mit dem kreativen Spruch „It’s never too cold to play“. „Ich wollte den Namen der Band mit drin haben“, erzählt Willi Conrad. In Frankfurt wurden sie am Samstag häufig gefragt, ob man die Shirts irgendwo kaufen kann. „Aber nein, die gibt’s nur zweimal auf der Welt.“ Los ging´s für die beiden bereits am Freitagmorgen, als sie vom Saarbrücker Hauptbahnhof losfuhren und das 9-Euro-Ticket nutzten. Etwa vier Stunden dauerte die Fahrt. „Mit dem ICE wären wir auch nicht viel schneller gewesen“, meint Fess und lobt das aktuelle Angebot.

Wenn sie nicht gerade auf Konzerte fahren, zieht es Willi Conrad häufig aufs E-Bike oder seine Vespa. Reiner Fess ist Hobbyfotograf und veröffentlicht regelmäßig Schnappschüsse in der RHEINPFALZ. Mittlerweile im Ruhestand, hatten die beiden sich vor Jahren bei der Arbeit in der Stadtverwaltung kennengelernt.