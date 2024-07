Nächstes Jahr wird der Wildrosengarten 50 Jahre alt. In letzter Zeit etwas in Vergessenheit geraten, soll die Parkanlage in der Fasanerie bis zum Jubiläum wachgeküsst werden. Ideen gibt es schon einige.

„Wir wollen den Garten nicht nur für das Jubiläum wiederbeleben. Er soll dauerhaft attraktiv bleiben“, sagt Heiko Hübscher, Gärtnermeister im Zweibrücker Rosengarten